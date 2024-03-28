Постареть за ночь: беспокойный сон может заставить вас чувствовать себя на 10 лет старше

Если вы когда-нибудь пробовали хоть раз не спать всю ночь, то вам знакомо это чувство на следующее утро: кажется, вы настолько устали, что будто даже стали старше.
Исследователи из Каролинского института в Швеции провели исследование и выяснили: беспокойный сон действительно может заставить вас чувствовать себя на 10 лет старше.
Работа велась в два этапа. Сначала ученые попросили 429 человек записать, на сколько лет они себя ощущают после сна, в течение 30 дней. Кроме того, участникам эксперимента нужно было зафиксировать, сколько ночей они спали слишком мало.
Анализ показал, что за каждый дополнительный день недостаточного сна субъективный возраст увеличивался на 0,23 года.
В рамках второго этапа авторы работы провели исследование ограничения сна, участие в котором приняли 182 человека. Испытуемым можно было находиться в постели не более 4 часов в сутки в течение двух ночей.
Исследование показало, что из-за этого люди чувствовали себя на 4,44 года старше по сравнению с теми, кто провел в постели 9 часов.
Анализ также показал, что в обоих исследованиях переход от чувства чрезвычайной активности к ощущению чрезвычайной сонливости был связан с ощущением на 10 лет старше, пишет
Как спать лучше
Важно отметить: плохой сон не только влияет на ваше самочувствие здесь и сейчас, но и портит ваше здоровье в долгосрочной перспективе. Есть пара простых способов исправить ситуацию.
Самый простой и вместе с тем очень важный совет: соблюдайте режим сна. Постарайтесь ложиться спать и вставать примерно в одно и то же время. Перед сном лучше откладывать телефон в сторону и не смотреть телевизор. Синий свет, который излучает экран гаджета, возбуждает наш мозг и понижает выработку мелатонина.
Помешать качественному ночному отдыху может слишком тяжелый ужин. Не ложитесь спать с набитым желудком. Если проголодались перед сном, можно съесть яичный белок.
А если у вас уже есть некоторые проблемы со сном и вы страдаете от бессонницы, приучите себя в течение дня не ложиться в кровать.
Помогут делу и правильные шторы, которые не будут пропускать мешающий выработке мелатонина свет.
Кстати
Нередко люди, которые регулярно спят слишком мало, пытаются отоспаться за выходные. В результате режим сна, разумеется, сбивается: человек, который обычно встает ранним утром, отрывает голову от подушки лишь ближе к обеду.
Однако на самом деле привычка добирать сон в выходные может быть не слишком полезной для вашего здоровья. О том, что на самом деле такие «отсыпные» могут сотворить с организмом человека, можно прочитать ЗДЕСЬ.