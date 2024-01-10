«По масштабу третья с начала пандемии»: мир накрывает новая волна ковида. Когда ее ждать в России?

«По масштабам этого роста можно судить о том, что он уже стал как минимум третьим по уровню за все время пандемии. А если судить об общем числе инфицированных людей по тем странам, где регулярно проводится мониторинг сточных вод на содержание вируса, то этот подъем можно назвать даже второй по величине волной заражения людей» , — уточнил эксперт.