«По масштабу третья с начала пандемии»: мир накрывает новая волна ковида. Когда ее ждать в России?

Тенденция к снижению
По последним опубликованным
Однако на последней неделе уходящего года ситуация поменялась. Как
Снижение заболеваемости COVID-19 продолжилось и на первой неделе 2024 года. Так, в начале января было выявлено 24 тысячи случаев коронавируса — это на 56,4% ниже показателя предыдущей недели. Показатель заболеваемости составил 16,44 на 100 000 человек.
«Отсутствуют значимые изменения в структуре циркулирующих штаммов, преобладающим в циркуляции остается геновариант „омикрон“», —
В Боткинской больнице Петербурга «Доктору Питеру» подтвердили: в праздники врачи не заметили ухудшения ситуации. Как и в конце года, у пациентов выявляли грипп — примерно в 30% случаев, коронавирус — тоже в 30% случаев, оставшиеся 40% пришлись на другие респираторные вирусы. Между тем в стационаре отметили, что в конце этой недели картина может измениться: после выхода на работу люди активнее начнут брать больничные и обращаться к врачам.
На пороге новой волны?
Но, как показывает ситуация в других странах Северного и Южного полушария, наблюдающееся в России затишье в коронавирусной статистике может быть недолгим.
В начале января глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус уже призывал прививаться и носить маски из-за вспышки заболеваемости гриппом и COVID-19 во многих странах.
О росте количества ковидных госпитализаций в США и избыточной ковидной смертности в Португалии, Нидерландах, Финляндии также предупреждает врач, организатор здравоохранения Александр Соловьев.
Врач лабораторной диагностики, организатор здравоохранения, начальник отдела Института здравоохранения им. А.Б. БлохинаЛичный сайт
«В Южном полушарии тоже регистрируется рост заболеваемости COVID-19. Сообщается о самом высоком за год уровне заболеваемости. Доля положительных на COVID-19 результатов исследований — 17%. Штамм JN.1 пока не занял доминирующего положения, его доля среди циркулирующих вариантов — 35%», —
Как пояснил Александр Соловьев в разговоре с «Доктором Питером», уровень заболеваемости COVID-19 в разных странах варьируется. Где-то, например в Дании и Сингапуре, она пошла на спад, эти страны уже пережили очередную волну. А в США, Канаде, Великобритании, наоборот, продолжается рост числа госпитализаций. И рождественские праздники кардинально не повлияли на этот процесс.
«По масштабам этого роста можно судить о том, что он уже стал как минимум третьим по уровню за все время пандемии. А если судить об общем числе инфицированных людей по тем странам, где регулярно проводится мониторинг сточных вод на содержание вируса, то этот подъем можно назвать даже второй по величине волной заражения людей», — уточнил эксперт.
Почти везде на первые позиции рвется агрессивный вариант коронавируса JN.1. В нашу страну он тоже добрался и даже начал хозяйничать. А значит, совсем скоро подъем заболеваемости могут заметить и россияне.
«У нас вариант JN.1 начал доминировать только в конце 2023 года, но не по всей стране. Судя по данным НИИ гриппа, в Петербурге это с высокой вероятностью произошло примерно за две недели до новогодних праздников. Рост госпитализаций, если смотреть по другим странам, начинался где-то спустя несколько недель после начала доминирования. Сейчас все вышли после праздников на работу, учебу — думаю, через одну-две недели и мы заметим рост», — предупреждает эксперт.
Какой будет новая волна для России, по словам Александра Соловьева, трудно прогнозировать. В отличие от стран, где она уже идет, у нас не было массовой ревакцинации от коронавируса обновленным бустером. Напомним, в регионы новый «Спутник» начал поступать только в конце декабря.
«Например, в Сингапуре ревакцинировалось более 80% населения. И хотя бустер не настолько эффективен против нового варианта коронавируса, он все равно снижает риск госпитализации. По международным данным, примерно на 60%», — добавил эксперт.
Не тяжелее, но заразнее
По словам Александра Соловьева, нет убедительных данных о том, что штамм JN.1 способен вызывать более тяжелые формы болезни — в этом сходятся большинство экспертов. Однако он считается агрессивнее предшественников, то есть быстрее передается и легче уклоняется от защитных антител.
«Но надо понимать, что его такая „мягкость“ не означает, что некоторые люди не будут болеть тяжело. Особенно это касается тех, у кого ослаблен иммунитет, есть хронические заболевания», — уточняет специалист.
Особых симптомов у JN.1, по словам Александра Соловьева, тоже нет. Среди наиболее частых проявлений, о которых сообщается, стандартный набор:
резкая слабость и утомляемость;
лихорадка;
головная боль;
боль в горле;
кашель.