Новый штамм уже в России: как симптомы ковида отличить от ОРВИ, объясняет врач

« Симптомы ковида и правда очень схожи с ОРВИ , — признает врач-терапевт Елена Черненко. — Чаще наблюдаются выраженная слабость, боль в горле — как будто „печет“, на 3-4-й день болезни могут появиться симптомы гайморита. Обоняние при заражении коронавирусной инфекцией пропадает теперь редко, но поражения легких все еще есть, как и смертельные исходы. Правда, они уже случаются с той же частотой, как и от гриппа».