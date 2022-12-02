Когда нет времени ждать: в чем отличие экспресс-тестов на ковид от ПЦР

Коронавирус покинул новостные топы, однако на самом деле никуда не исчез из нашей жизни. Другой вопрос, что мы к нему уже изрядно привыкли: новые штаммы уже давно никого не удивляют, а сдача теста на ковид стала обычной процедурой. Врачи говорят, что теперь COVID с нами навсегда, как грипп или простуда.
Однако отличать эту болезнь от обычного ОРВИ всё еще очень важно: даже проходящий в легкой форме коронавирус может стать причиной серьезных осложнений, если не предпринять меры предосторожности. Поэтому важность тестирования на ковид нисколько не уменьшилась — даже наоборот.
Конечно, сейчас процесс сдачи анализа отлажен куда лучше, чем в начале пандемии, однако результаты ПЦР-теста всё равно нередко приходится ждать несколько дней. На помощь приходят экспресс-тесты, которые помогут узнать результат за считаные минуты.
Руководитель отдела разработок ИФА и ИХА компании «ИМБИАН ЛАБ»
Кому подойдет экспресс-тест
Безусловно, главная и самая заметная разница между ПЦР и экспресс-тестом заключается в скорости получения результатов, отмечает руководитель отдела разработок ИФА и ИХА компании «ИМБИАН ЛАБ» Дмитрий Буторин. Однако на этом различия не заканчиваются:
— Самым передовым методом диагностики инфекций в лабораториях можно считать именно ПЦР-метод. Его главное достоинство — высокочувствительность: такой тест позволяет выявлять инфекции в первые дни заражения, когда концентрация вируса в организме невелика. ПЦР-тесты (полимеразная цепная реакция) предназначены для выявления в организме РНК, то есть генетического материала коронавируса.
В основе лежит технология, при которой генетический материал многократно копируется, это происходит до той степени, пока его не увидит прибор — специальные реактивы нацеленно выявляют конкретную часть генетического материала вируса.
Однако есть у этого метода несколько важных недостатков:
время проведения анализа составляет несколько часов (от 1 до 4);
для теста нужны специальные помещения, к классу чистоты которых предъявляются очень высокие требования. Работа всей лаборатории может остановиться на 2 дня для проведения санитарной обработки;
также необходимы специалисты с высшим профильным образованием;
дорогостоящее оборудование, стоимостью несколько миллионов рублей;
стоимость процедуры тоже дороже экспресс-теста.
Что касается экспресс-тестов, то они бывают двух типов: одни нацелены на выявление антигена коронавируса, его белков, другие способны обнаружить наличие антител в крови пациента — показать, болен ли он в данный момент либо переболел какое-то время назад. В обоих случаях для проведения такого вида тестирования не требуется специальная аппаратура.
Экспресс-тест — это кассета с чувствительной тест-полоской, на которую наносится биологический материал пациента, выдержанный в буферном растворе, поэтому всё исследование занимает 15 минут. Провести процедуру заболевший может сам, без участия медработника.
Технологии экспресс-диагностики уступают в уровне чувствительности, но имеют ряд преимуществ:
время определения результата 7-10 минут;
для проведения теста не нужна специальная лаборатория;
сможет использовать даже человек без специального образования;
всё есть в комплекте.
Чтобы понять, кому подойдет экспресс-тест, нужно для начала прояснить, кому вообще стоит проверить себя на коронавирус. Тест на COVID-19 нужно сделать людям с подозрением на ковид, то есть тем, кто близко контактировал с больным COVID-19, пациентам с диагнозом «внебольничная пневмония», медицинским работникам (они проходят тест раз в неделю) и тем, кто имеет высокий риск инфицирования на рабочем месте, а также людям с симптомами ОРВИ.
ПЦР подойдет тем, кто уже находится в больнице, чувствует серьезное недомогание (типа пневмонии), у кого нет под рукой экспресс-теста или долго ждать его доставки. Кому нужно количественное определение (сколько антигена/антител находится в биоматериале), так как быстрый тест дает качественный результат (есть или нет). Иногда в регионах требуют ПЦР для госпитализации в стационар.
Остальным подходит экспресс-тест. Однако важно помнить: такой тест — хороший инструмент для диагностики, но результат держится недолго и поэтому не может быть использован лечащим врачом спустя время. В связи с тем, что результат определяется с помощью химической реакции при контакте с воздухом, ее ход продолжается и результат тоже видоизменяется. В инструкциях к тестам конкретно прописано, что не нужно интерпретировать результат позднее определенного момента. Лучше сделать тест перед приемом доктора и сфотографировать результат.
И еще один момент: положительный результат, который человек получил в результате экспресс-тестирования, не будет служить официальным подтверждением диагноза COVID-19, так как статус этих тест-систем пока не определен в законе. Для того чтобы официально подтвердить диагноз, оформить больничный лист, человеку нужно обратиться в больницу.
Не то простыл, не то ковид
Впрочем, современные экспресс-тесты обладают еще одной важной в наши дни функцией: они могут не только определить ковид, но и выявить, не вызваны ли симптомы гриппом. Уже ни для кого не секрет, что эти болезни нередко бывают похожи, однако их особенности значительно отличаются.
Эксперт рассказал, как именно работает такой тест:
— В основе теста лежит метод иммунохроматографического анализа, основанный на разделении частиц методом парной связки и реакции между антигеном (вещество, определяемое организмом как чужеродное) и соответствующим ему антителом в биологическом материале. На тест-полоску кассеты нанесены антитела к антигену коронавируса, а также гриппа типов А и В.
При достаточном количестве антигенов вирусов в биоматериале в результате встречи с определенными «настроенными» антителами эти пары закрепляются в специально отведенных полосках. Если пары не образовались, то значит вирус не выявлен, жидкость доходит до контрольной полоски и проявляет только ее, в знак того, что процедура прошла технологически верно.
Так что человек с признаками простуды может сделать такой тест и за 15 минут узнать, болен ли он коронавирусом или гриппом, подхватил ли он сразу две болезни или симптомы вызваны вообще чем-то иным.
Кстати, не стоит волноваться, что какой-нибудь новый экзотический штамм коронавируса распознать с помощью такого теста не получится.
— Экспресс-тест определяет антиген целого типа коронавирусной инфекции — SARS-CoV-2, к нему относятся все известные штаммы, а также их гибриды. Распознает все существующие штаммы COVID-19 и их гибриды, включая «Омикрон» и «Стелс», — поясняет Буторин.
Как не получить ложный результат
Процедура выполнения такого теста проста и понятна: всё необходимое уже есть в наборе, в том числе и подробная инструкция с поэтапным ходом сбора материала и проведения процедуры.
Для исследования берется мазок из носа или горла. Чтобы тест прошел успешно, рекомендуется не есть за два часа до анализа, за 30 минут не полоскать горло, не использовать аэрозоли для горла и носа, не промывать нос, не сосать леденцы и не жевать жвачку, так как все эти действия могут просто «смыть» вирус.
При работе с набором лучше взять одноразовые перчатки, и вообще, относиться к образцам, как к потенциально заразным. Тест-кассету лучше использовать как можно быстрее после открытия. Если тест содержит очевидные дефекты или срок его годности истек, использовать его нельзя.
Тест может дать ложноотрицательный результат в случае, если в биоматериале недостаточное содержание вируса (низкая концентрация антигенов коронавируса SARS-CoV-2 и вируса гриппа) в связи с ранней стадией заболевания (если только-только заразился, прошло примерно 1-3 дня) или же снижения концентрации вируса в месте забора мазка.