Когда нет времени ждать: в чем отличие экспресс-тестов на ковид от ПЦР

Не то простыл, не то ковид

Впрочем, современные экспресс-тесты обладают еще одной важной в наши дни функцией: они могут не только определить ковид, но и выявить, не вызваны ли симптомы гриппом. Уже ни для кого не секрет, что эти болезни нередко бывают похожи, однако их особенности значительно отличаются.

Эксперт рассказал, как именно работает такой тест:

— В основе теста лежит метод иммунохроматографического анализа, основанный на разделении частиц методом парной связки и реакции между антигеном (вещество, определяемое организмом как чужеродное) и соответствующим ему антителом в биологическом материале. На тест-полоску кассеты нанесены антитела к антигену коронавируса, а также гриппа типов А и В.

При достаточном количестве антигенов вирусов в биоматериале в результате встречи с определенными «настроенными» антителами эти пары закрепляются в специально отведенных полосках. Если пары не образовались, то значит вирус не выявлен, жидкость доходит до контрольной полоски и проявляет только ее, в знак того, что процедура прошла технологически верно.

Так что человек с признаками простуды может сделать такой тест и за 15 минут узнать, болен ли он коронавирусом или гриппом, подхватил ли он сразу две болезни или симптомы вызваны вообще чем-то иным.

Кстати, не стоит волноваться, что какой-нибудь новый экзотический штамм коронавируса распознать с помощью такого теста не получится.

— Экспресс-тест определяет антиген целого типа коронавирусной инфекции — SARS-CoV-2, к нему относятся все известные штаммы, а также их гибриды. Распознает все существующие штаммы COVID-19 и их гибриды, включая «Омикрон» и «Стелс», — поясняет Буторин.