Простой лайфхак от Роспотребнадзора, который за минуту покажет, натуральная ли икра

Красная икра — продукт для здоровья весьма полезный. В ней много йода, белка, кальция и фосфора, железа, витаминов А, D, Е, группы В, фолиевой кислоты и полиненасыщенных жирных кислот. Каждый из этих элементов помогает сделать иммунитет сильнее, нервы крепче, а сердце и сосуды — более здоровыми.

Впрочем, даже с полезными продуктами нужно помнить о чувстве меры. Сколько икры можно съесть в день, чтобы не навредить себе, можно узнать ЗДЕСЬ.