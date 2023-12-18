Простой лайфхак от Роспотребнадзора, который за минуту покажет, натуральная ли икра

Для многих людей застолье и праздник ассоциируется с красной икрой. А сам этот продукт воспринимается как символ роскоши: все-таки стоит он достаточно дорого, так что есть его регулярно может позволить себе не каждый.
Понятное дело, раз уж вы решили побаловать себя и домашних деликатесом, очень хочется не ошибиться с выбором и купить хорошую, вкусную икру. Как понять, купили вы качественный продукт или химическую подделку? Какие признаки еще до покупки помогут заподозрить, что с икрой что-то не так? Об этом рассказали
Красная икра — продукт для здоровья весьма полезный. В ней много йода, белка, кальция и фосфора, железа, витаминов А, D, Е, группы В, фолиевой кислоты и полиненасыщенных жирных кислот. Каждый из этих элементов помогает сделать иммунитет сильнее, нервы крепче, а сердце и сосуды — более здоровыми.
Впрочем, даже с полезными продуктами нужно помнить о чувстве меры. Сколько икры можно съесть в день, чтобы не навредить себе, можно узнать ЗДЕСЬ.
Простые правила
Самый простой, но от того не менее рабочий совет: не покупайте икру в сомнительных местах или с рук. Лучше заплатить чуть больше и сохранить здоровье. Перед приобретением внимательно изучите этикетку. На упаковке производитель обязан указать название рыбки, из которой достали икру, дату изготовления и фасовки.
Проверьте, какие добавки есть в икре. Обозначение «Е-239» — однозначный «красный флаг». Это вещество раньше активно использовали как консервант, однако еще в 2018 году его запретили. Дело в том, что добавка при разложении в желудке выделяет ядовитые формальдегиды.
Добавки Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213 безопасны, икру с ними можно брать.
Перед покупкой обратите внимание на то, как выглядит сама баночка. На ней не должно быть вмятин и вздутий, сама икра должна равномерно заполнять упаковку полностью. Верный признак, что икру однажды уже размораживали, — сдувшиеся, истекающие соком икринки.
Лайфхак с водой
Купили баночку икры и не уверены, что она настоящая? Есть простой способ проверки в домашних условиях. Налейте в кружку горячую воду и поместите немного икринок. Натуральная икра немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду.
Есть и несколько визуальных признаков, которые помогут отличить искусственную икру от настоящей. Натуральные икринки довольно хрупкие, они могут лопнуть при малейшем давлении. А вот оболочка искусственного продукта жестче, такую икру тяжело раздавить. Кроме того, в натуральных икринках можно рассмотреть ядро, а вот искусственные будут однородными.
Кстати
Знаменитый салат оливье — еще один символ Нового года. Однако многие переживают, что если позволят себе слишком увлечься этим блюдом во время праздничных застолий, потом придется до конца зимы сбрасывать набранные килограммы. Есть несколько способов решить проблему.