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Система здравоохранения рухнула: ковид снова распространяется по миру — теперь с новыми симптомами

ВОЗ призывает прививаться и носить маски. В России коронавирус считают мутировавшим сезонным заболеванием.

6 января 202416
Система здравоохранения рухнула: ковид снова распространяется по миру — теперь с новыми симптомами

Распространение коронавируса перестали считать пандемией, но болеть от этого люди меньше не стали. Так, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в своих соцсетях порекомендовал соблюдать все меры предосторожности из-за вспышки заболеваемости гриппом и COVID-19 во многих странах.

«Используйте маски, проветривайте, держите дистанцию, чтобы снизить риск заражения. Убедитесь, что вы и ваши близкие вакцинированы от COVID-19 и гриппа», — написал Гебрейесус в X (бывшийTwitter).

По словам руководителя организации, на протяжении нескольких недель во многих странах выявляют все больше и больше пациентов с «респираторными заболеваниями, вызванными COVID-19 и другими патогенами». На спад распространение инфекции пока чо не идет, и она уже успела парализовать систему здравоохранения во многих странах.

Так, в Италии врачам некуда госпитализировать даже срочных пациентов. По данным местных СМИ, плановые госпитализации полностью отменили, а в очереди на больничную койку уже более 1100 людей в тяжелом состоянии. И это только в Риме. Схожая ситуация в Пьемонте и в Ломбардии.

Не легче и в Великобритании. В Ноттингеме медики просят пациентов обращаться к врачам только если нет возможности помочь себе самостоятельно и только если это жизненно важно. Кроме того, из больниц выписали всех, кому позволяют медицинские показания, освободив места для тяжелых больных.

Российский Роспотребнадзор еще в начале ноября объявил о новой волне эпидемии. Но в отличие от европейских стран, у нас вакцинироваться от ковида не призывают.

«Сегодня риски таковы, что мы не требуем и не предлагаем иммунизироваться от ковида в этом сезоне», — заявила глава ведомства Анна Попова на правительственном часе в Совете Федерации.

При этом российские ученые считают, что эпидемиологическая ситуация с COVID-19 не требует введения жестких ограничений

» Есть основания полагать, что вирус перешел в разряд сезонных заболеваний, — заявил РИА Новости директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин. — Вирус мутировал, сегодня не отмечается тяжелого течения болезни или большого количества летальных случаев, как это было в 2020 году. Кроме того, сейчас есть все средства для наблюдения за инфекцией, выстроен геномный эпиднадзор, который позволяет следить за всеми случаями и разбирать их детально».

Отметим, что штамм JN.1, который сейчас активно распространяется по миру, считают наследием штамма «пирола». Среди новых симптомов, которые отмечают врачи и ученые, бессонница и тревога. При этом потери вкуса и обоняния практически не встречается.

Автор текста:Ирина Себелева
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