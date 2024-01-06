» Есть основания полагать, что вирус перешел в разряд сезонных заболеваний, — заявил РИА Новости директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин. — Вирус мутировал, сегодня не отмечается тяжелого течения болезни или большого количества летальных случаев, как это было в 2020 году. Кроме того, сейчас есть все средства для наблюдения за инфекцией, выстроен геномный эпиднадзор, который позволяет следить за всеми случаями и разбирать их детально».