Распространение коронавируса перестали считать пандемией, но болеть от этого люди меньше не стали. Так, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в своих соцсетях порекомендовал соблюдать все меры предосторожности из-за вспышки заболеваемости гриппом и COVID-19 во многих странах.
«Используйте маски, проветривайте, держите дистанцию, чтобы снизить риск заражения. Убедитесь, что вы и ваши близкие вакцинированы от COVID-19 и гриппа», — написал Гебрейесус в X (бывшийTwitter).
По словам руководителя организации, на протяжении нескольких недель во многих странах выявляют все больше и больше пациентов с «респираторными заболеваниями, вызванными COVID-19 и другими патогенами». На спад распространение инфекции пока чо не идет, и она уже успела парализовать систему здравоохранения во многих странах.
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Российский Роспотребнадзор еще в начале ноября объявил о новой волне эпидемии. Но в отличие от европейских стран, у нас вакцинироваться от ковида не призывают.
«Сегодня риски таковы, что мы не требуем и не предлагаем иммунизироваться от ковида в этом сезоне», — заявила глава ведомства Анна Попова на правительственном часе в Совете Федерации.
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» Есть основания полагать, что вирус перешел в разряд сезонных заболеваний, —
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