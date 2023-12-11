Обновленные вакцины не помогут: взрывоопасный вариант ковида JN.1 заражает Европу и США

Новый вариант коронавируса все активнее заражает жителей Британии и США. Есть опасение, что из-за него ковидная волна может подняться до невиданных высот. Речь про разновидность «пиролы» — JN.1, который значительно превосходит все остальные известные штаммы.
В США он
По мнению медицинского эксперта, против нового штамма могут не спасти даже обновленные вакцины.
Врач лабораторной диагностики, организатор здравоохранения, ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики «Медлабэксперт»Личный сайт
Чем опасен новый штамм
«Группа японских вирусологов, регулярно публикующая результаты исследований вирусологических свойств новых вариантов SARS-CoV-2,
Кстати, обновленный «Спутник» создавался как раз на основе «кракена» (XBB.1.5), уточняет эксперт.
«В России с конца декабря и как минимум до середины весны будет время „пиролы“, в том числе варианта JN.1», — предупреждает Александр Соловьев.
По его словам, стоит следить за изменением эпидемиологической ситуации и изменением ситуации в здравоохранении в США, Франции, Великобритании и других странах. С учетом отставания распространения «пиролы» в России мы можем заглянуть в недалекое будущее.
Важно помнить, что респираторы FFP2/3 (= KN95/98) — лучший барьер на пути любого нового варианта SARS-CoV-2, дает совет медик.
Новый «Спутник Лайт»
Минздрав России зарегистрировал вакцину «Спутник Лайт» для профилактики новой коронавирусной инфекции с обновленным антигенным составом. Антигенный состав был обновлен по заданию Минздрава России подведомственным министерству НИЦЭМ им. Гамалеи.
Вакцина уже прошла клинические испытания, в ходе которых показала благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, низкую частоту значимых побочных эффектов, сообщает ведомство.
Вакцину с более качественным антигеном вскоре получат регионы России.
Напомним, что клинические исследования вакцин «Спутник V», «Спутник М» и «Спутник Лайт» проводили с августа по сентябрь этого года.