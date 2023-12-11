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Обновленные вакцины не помогут: взрывоопасный вариант ковида JN.1 заражает Европу и США

Новый штамм коронавируса начал заражать еще активнее. JN.1, ответвление варианта ВА.2.86 («пирола»), за которым следят еще с августа, считается самым заразным на сегодняшний день. Какими неприятностями нам он грозит?

11 декабря 20233
ковид последние новости
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iStockphoto

Новый вариант коронавируса все активнее заражает жителей Британии и США. Есть опасение, что из-за него ковидная волна может подняться до невиданных высот. Речь про разновидность «пиролы» — JN.1, который значительно превосходит все остальные известные штаммы.

В США он составляет 15-29% циркулирующих вариантов и продолжает быстро расти по сравнению с другими. В Англии им заражен каждый 13-й заболевший ковидом. Истинные масштабы распространения пока неизвестны. Но вирусологи уже начали официальное отслеживание JN.1.

По мнению медицинского эксперта, против нового штамма могут не спасти даже обновленные вакцины.

Александр Соловьев
Медицина

Врач лабораторной диагностики, организатор здравоохранения, ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики «Медлабэксперт»

Чем опасен новый штамм

«Группа японских вирусологов, регулярно публикующая результаты исследований вирусологических свойств новых вариантов SARS-CoV-2, сообщила о неприятных характеристиках JN.1, — сообщает врач Александр Соловьев. — Это наиболее трансмиссивный вариант на сегодняшний день. Он еще лучше уклоняется от антител, чем это умеет делать BA.2.86. Более того, JN.1 демонстрирует высокую устойчивость к сывороткам с антителами после применения последнего бустера, созданного на основе XBB.1.5».

Кстати, обновленный «Спутник» создавался как раз на основе «кракена» (XBB.1.5), уточняет эксперт.

«В России с конца декабря и как минимум до середины весны будет время „пиролы“, в том числе варианта JN.1», — предупреждает Александр Соловьев.

По его словам, стоит следить за изменением эпидемиологической ситуации и изменением ситуации в здравоохранении в США, Франции, Великобритании и других странах. С учетом отставания распространения «пиролы» в России мы можем заглянуть в недалекое будущее.

Важно помнить, что респираторы FFP2/3 (= KN95/98) — лучший барьер на пути любого нового варианта SARS-CoV-2, дает совет медик.

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Новый «Спутник Лайт»

Минздрав России зарегистрировал вакцину «Спутник Лайт» для профилактики новой коронавирусной инфекции с обновленным антигенным составом. Антигенный состав был обновлен по заданию Минздрава России подведомственным министерству НИЦЭМ им. Гамалеи.

Вакцина уже прошла клинические испытания, в ходе которых показала благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, низкую частоту значимых побочных эффектов, сообщает ведомство.

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Вакцину с более качественным антигеном вскоре получат регионы России.

Напомним, что клинические исследования вакцин «Спутник V», «Спутник М» и «Спутник Лайт» проводили с августа по сентябрь этого года.

Автор текста:Анна Майская
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