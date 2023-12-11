Обновленные вакцины не помогут: взрывоопасный вариант ковида JN.1 заражает Европу и США

«Группа японских вирусологов, регулярно публикующая результаты исследований вирусологических свойств новых вариантов SARS-CoV-2, сообщила о неприятных характеристиках JN.1, — сообщает врач Александр Соловьев. — Это наиболее трансмиссивный вариант на сегодняшний день. Он еще лучше уклоняется от антител, чем это умеет делать BA.2.86. Более того, JN.1 демонстрирует высокую устойчивость к сывороткам с антителами после применения последнего бустера, созданного на основе XBB.1.5».