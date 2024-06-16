Первая помощь на даче: что нельзя делать при укусах, порезах, ушибах и ожогах

Это значит, что заразиться можно не только при укусе (опасной может быть даже небольшая ссадина или царапина), но и при любом контакте с животным и предметами, на которые могла попасть слюна. Несмотря на то что заболевание имеет 100%-ю летальность, оно успешно профилактируется.