Первая помощь на даче: что нельзя делать при укусах, порезах, ушибах и ожогах

На даче хочется отдыхать и наслаждаться природой. Однако неожиданные ситуации могут нарушить спокойствие. Поэтому важно знать, как оказать первую помощь при различных происшествиях, от укусов змей и насекомых до порезов и ушибов.
Врач-хирург Нина Зубова, эксперт kаборатории «Гемотест», рассказала, где на даче может таиться опасность и как оказать первую помощь.
Хирург лаборатории «Гемотест»
Как правильно обработать порезы
Порезы — самые частые травмы на даче. Получить их можно садовыми инструментами, осколками стекла, ветками деревьев. Если на участке идет стройка, то риск резаной раны возрастает в разы. Чтобы ранка не загноилась, важно обработать ее правильно.
Любой порез необходимо как можно скорее промыть водой с мылом. Холодная вода поможет уменьшить кровотечение, потому что приводит к спазму мелких поверхностных сосудов.
После тщательной очистки раны ее нужно обработать антисептиком. Это может быть раствор йода, перекись водорода или хлоргексидин.
После обработки рану следует накрыть стерильной повязкой или бинтом. Повязка должна быть достаточно плотной, чтобы защитить рану от заражения, но не тесной, чтобы не мешать циркуляции крови.
Если рана продолжает кровоточить или вокруг нее образуется сильный отек и воспаление, необходимо немедленно обратиться в травмпункт или вызвать бригаду скорой медицинской помощи.
Первая помощь при ушибах, растяжениях и переломах
Сразу после травмы к поврежденному месту важно приложить холод. Подойдет как специальный гипотермический пакет из аптеки, так и бутылка с холодной водой или лед из морозильной камеры. Холод в течение 15–20 минут после ушиба поможет снизить отечность и болезненность.
Если ушиб сильный и болит, можно принять безрецептурное обезболивающее средство. Если через несколько дней состояние не улучшается или ухудшается (например, возникают сильные боли, отеки или синяки), лучше обратиться к врачу для очной консультации. «Иногда за такими ушибами скрываются растяжения и переломы», — объясняет Нина Зубова.
Что делать при ожоге
Обожженную кожу важно охладить — это поможет снизить отечность, боль и уменьшить повреждение тканей. Однако важно использовать прохладный компресс, а не чистый лед, потому что он может сделать только хуже. Обычно компресса достаточно при легких ожогах.
Если на коже появляются болезненные волдыри, значит, ситуация требует врачебного вмешательства. Простыми средствами здесь не обойтись. Такой ожог нужно закрыть стерильной повязкой и ехать в травмпункт или ожоговый центр.
«Наносить масло, сметану или жирные мази на обожженную кожу не следует: это может замедлить заживление и увеличить риск инфекции», — рассказывает врач.
При укусе…
…пчел
Нужно как можно скорее удалить жало из ранки. Чтобы отек прошел быстрее, к повреждению можно приложить холод. Это не позволит яду проникнуть глубже.
…змей
Справиться одним лишь холодом уже не получится. В России укусы змей, как правило, несмертельны, но все равно считаются достаточно опасными. Змеиный яд вызывает сильный отек, покраснение и боль. Если пострадавшему вовремя не оказать помощь, есть риск отмирания тканей в месте укуса. Яд может нарушить работу сердца, почек, нервной системы, поэтому важно как можно скорее вызвать бригаду скорой медицинской помощи.
«Сразу после укуса необходимо зафиксировать время происшествия (эти данные потребуются врачу), уложить пострадавшего и снять с него все, что может сдавливать мягкие ткани при распространении отека: кольца, часы, тугую одежду, обувь. Чем меньше укушенный будет двигаться, тем медленнее будет распространяться яд по организму. Пока едет скорая, ранку необходимо обработать антисептиком и покрыть нетугой повязкой из бинта или чистой ткани», — говорит Нина Зубова.
…диких животных
Укусы диких животных — самый опасный для человека источник бешенства. Цапнуть может не только бродячая собака, но и белка, еж, лисица. Животные довольно редко нападают на человека, но если зверь почувствует опасность, то может укусить и занести в ранку вирус бешенства, который вызывает тяжелые неврологические нарушения и может привести к летальному исходу. Инфекция передается со слюной.
Это значит, что заразиться можно не только при укусе (опасной может быть даже небольшая ссадина или царапина), но и при любом контакте с животным и предметами, на которые могла попасть слюна. Несмотря на то что заболевание имеет 100%-ю летальность, оно успешно профилактируется.
Если человека укусило, поцарапало или лизнуло дикое животное, нужно промыть раны и все поверхности, куда могла попасть слюна, проточной водой с мылом не менее 15 минут и обработать перекисью водорода, а на края раны нанести йод.
«После обработки нужно немедленно обратиться в травмпункт по месту жительства. Профилактическое лечение включает введение иммуноглобулина и курс вакцинации от бешенства», — говорит врач.
Что должно быть в дачной аптечке
Для того чтобы быть готовым к различным происшествиям на даче, важно укомплектовать аптечку всем необходимым. Это:
антисептик для обработки ран;
стерильные марлевые салфетки, бинт и лейкопластыри;
гипотермический пакет;
мазь от ушибов;
средство от аллергии;
безрецептурное обезболивающее.
Кроме того, в аптечку следует положить препараты от пищевого отравления, жаропонижающее, а также лекарства, которые человек принимает на постоянной основе.