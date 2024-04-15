Чем можно заболеть, съев жареную корюшку, объяснила врач Гончар

Корюшка — один из гастрономических символов Петербурга и знаковый сезонный деликатес. Эту рыбу сложно назвать суперфудом или рекордсменом по содержанию витаминов, но и особых противопоказаний к употреблению в повседневном питании у нее тоже нет.
Большинство людей может смело включать корюшку в рацион, но при условии соблюдения ряда правил. Каких? Об этом «Доктору Питеру» рассказала Виктория Гончар, диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук.
Врач-диетолог, эндокринолог СМ-Клиники
Чем полезна корюшка для костей, зубов и щитовидки
Как и любая рыба, корюшка — источник легкоусвояемого белка, а по содержанию полиненасыщенных жирных кислот омега-3 практически не уступает более элитным сортам рыбы. Эти вещества необходимы для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, поддержки работы головного мозга, устранения воспалительных процессов в организме и многого другого.
В витаминно-минеральном составе корюшки основная роль отводится жирорастворимым витаминам A и D, группы B. Среди микроэлементов можно выделить калий, магний, кальций, натрий, селен, фосфор и железо.
Каждое из этих веществ играет свою роль в работе организма:
витамин D помогает регулировать работу иммунной системы;
железо участвует в профилактике железодефицитной анемии;
калий нормализует водно-солевой баланс, а в сочетании с магнием обеспечивает поддержку сердечно-сосудистой системы;
кальций выступает основным строительным материалом для костей, зубов и хрящевых структур;
селен особенно важен при заболеваниях щитовидной железы. Пациентам с узловым зобом и тиреоидитом его назначают наряду с препаратами йода для поддержки работы щитовидки.
Сколько корюшки можно съесть
Калорийность корюшки составляет около 100 ккал на 100 граммов. Это больше, чем у минтая или трески, но меньше, чем у горбуши или скумбрии. Корюшка отличается низким содержанием жира, но при этом хорошо насыщает за счет обилия белка. Эту рыбу можно смело включать в рацион даже тем, кто придерживается диеты.
Адекватная порция корюшки для взрослого человека составляет около 100–150 граммов. При этом ключевое значение имеет метод приготовления рыбы. Наиболее полезные — тушение, запекание или приготовление на пару. Такие способы готовки позволяют сохранить максимум питательных веществ и не влияют на конечную калорийность готового блюда.
Проблема в том, что в Петербурге корюшку обычно едят жареной, еще и обваливают ее перед этим в муке. В жареном виде рыба, безусловно, кажется вкуснее. Однако следует помнить, что панировка и обилие растительного масла на сковороде повышают калорийность блюда почти в два раза — до 180–190 ккал на 100 граммов.
Противопоказания
Жаренная в панировке корюшка может быть вредна для людей с лишним весом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом. Им жареную корюшку лучше ограничить до 1–2 порций в неделю, а на гарнир отдать предпочтение легкому салату или тушеным овощам.
Как и в другой рыбе, в корюшке содержатся пурины — химические вещества, которые при попадании в организм человека способны преобразовываться в мочевую кислоту. У людей с подагрой или мочекаменной болезнью переизбыток мочевой кислоты может приводить к образованию кристаллов уратов, которые могут провоцировать воспаление в суставах и способствовать формированию камней в почках. Это не значит, что при таких диагнозах следует полностью отказываться от рыбы, — достаточно соблюдать умеренность и не налегать на корюшку ежедневно от начала до конца сезона.
Возможные риски
Корюшка, как и остальная рыба, может накапливать тяжелые металлы: ртуть, свинец, олово и т.д. Особенно если она была выловлена в загрязненных водах. С этой точки зрения предпочтительнее рыба из Ладожского озера или Финского залива, так как вода в Неве может иметь больший уровень загрязнения.
Также стоит отметить, что корюшка может стать источником заражения анизакидозом – паразитарным заболеванием, возбудителем которого являются черви семейства Anisakidae. Болезнь поражает желудочно-кишечный тракт и сопровождается такими симптомами, как тошнота, рвота и боли в животе.
Нейтрализовать паразитов можно с помощью термообработки, причем продолжительностью не менее 20 минут. Если же вы привыкли к быстрой жарке — по 5 минут с каждой стороны, то рыбу предварительно лучше проморозить в морозильной камере 5 суток при температуре -20 градусов.
Кстати, если вы придирчиво выбираете корюшку при покупке и предпочитаете только свежевыловленную рыбу, то воспользуйтесь советом специалистов: замороженную корюшку достаточно легко отличить от свежей - она теряет свой перламутровый блеск.