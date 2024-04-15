Чем можно заболеть, съев жареную корюшку, объяснила врач Гончар

Как и в другой рыбе, в корюшке содержатся пурины — химические вещества, которые при попадании в организм человека способны преобразовываться в мочевую кислоту. У людей с подагрой или мочекаменной болезнью переизбыток мочевой кислоты может приводить к образованию кристаллов уратов, которые могут провоцировать воспаление в суставах и способствовать формированию камней в почках. Это не значит, что при таких диагнозах следует полностью отказываться от рыбы, — достаточно соблюдать умеренность и не налегать на корюшку ежедневно от начала до конца сезона.