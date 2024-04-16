Правда о «серых разводах»: почему россияне все чаще расстаются после 20 лет брака

«Серый развод» — когда распадается долгий давний брак. То есть решают расстаться условно «седовласые» люди, прожившие вместе 20, а то и 30 лет. Термин пошел от слова grey, по-английски это не только «серый», но и «седой».
Почему люди разводятся в позднем возрасте? Что влияет на это решение и можно ли избежать расставания?
Практикующий семейный психолог, магистр психологических наук
«Мы позже заводим семьи»
«Средний возраст российских пар, решившихся на развод, — от 34 до 37 лет. Но в последнее время действительно набирает обороты тенденция разводов в более зрелом возрасте — после 40-50 лет, — признает психолог Марианна Тетера. — Развитие тренда „серых разводов“ в первую очередь обусловлено увеличением продолжительности жизни. Люди позже вступают в брак и, соответственно, в более позднем возрасте переживают те или иные кризисы. Также они понимают, что, даже прожив вместе 20-25 лет, впереди еще остается довольно большой отрезок жизни — хочется провести это время более ярко и насыщенно».
Иногда причиной «седого развода» становится большая разница в возрасте супругов, отмечает эксперт.
«С возрастом она становится более очевидной. Один партнер уже пенсионер, а второй еще молодой. Вещи, которые могли казаться притягательными, или на них не обращали внимания, уже не привлекают или даже раздражают», — отмечает психолог.
Свою роль играет экономическое положение женщины. Например, она вынуждена была оставаться в браке, даже если он давно не отвечал ее потребностям, потому что финансово не могла одна растить детей. «Когда дети выросли, женщина стала экономически независимой, что толкает ее на развод», — поясняет Марианна Тетера.
Другие причины «серых разводов»
Синдром опустевшего гнезда
Он проявляется, когда дети выросли и покинули родительский дом. Супруги снова остаются вдвоем: необходимо вновь выстраивать отношения, направленные исключительно друг на друга, без посредников в лице детей. Некоторые пары проходят кризис успешно, определяя для себя новые смыслы. Но кто-то не может справиться и разводится.
Потеря общих интересов и нежелание создавать новые общие смыслы
Я знаю пары преклонного возраста, которые решили попробовать на себе психотерапию. В процессе работы обнаружилось, что у супругов не осталось ничего общего. Они поодиночке ездят на море или на дачу, видят в раздельном времяпрепровождении больше пользы и даже лучше себя чувствуют. Дело в том, что все объединяющие их смыслы завершены: дети выросли и встали на ноги, ипотека выплачена и так далее. Пара не пребывает в устойчивом слиянии, каждый супруг ощущает себя отдельной единицей.
Выгорание
Пара пребывает в одном и том же сценарии взаимодействия, как правило проблемном, и не может найти выхода из сложившейся ситуации. Обычно такое случается, когда один партнер более вовлечен в отношения. Он не видит отклика от избранника, устает и принимает решение о разрыве.
Нежелание вовлекаться в эмоциональные процессы друг друга
Супруги не видят смысла делиться друг с другом тем, что с каждым из них происходит внутри: какие чувства испытывают, о чем думают. А также не хотят рассказывать, что с ними происходит во внешнем мире. Свои проблемы, чаяния и желания каждый оставляет при себе либо обсуждает с друзьями.
Как понять, когда расставаться, а когда — спасать брак
«Не всегда повод для развода — измена. Ситуация, когда супруг попался на неверности, при желании поддается терапевтической работе с психологом. В некоторых случаях в зрелом браке измена очень переопределяет отношения и меняет их в лучшую сторону», — объясняет психолог.
Но развод становится неизбежным, когда партнеры эмоционально холодны друг к другу: они не хотят общаться, делиться проблемами и радостями своей жизни.
«Пары распадаются, даже прожив десятки лет вместе, если один из супругов систематически игнорирует потребности другого и не хочет искать никакой компромисс, занимает твердую жесткую позицию в паре. Также к расставанию приводит агрессивное поведение партнера, насилие», — продолжает эксперт.
К сожалению, пришло время расстаться, если один из партнеров основательно, твердо и четко заявляет о том, что хочет развестись. Намерение второго супруга спасти брак, скорее всего, не будет иметь успеха.
«И наконец, еще один фактор неизбежного развода — действующая измена, параллельные отношения, которые не завершены. В этом случае невозможно наполнять отношения новыми смыслами. Они будут выглядеть как кувшин с дырами: все, чем его наполняешь, постоянно утекает», — резюмирует психолог.