Правда о «серых разводах»: почему россияне все чаще расстаются после 20 лет брака

«Средний возраст российских пар, решившихся на развод, — от 34 до 37 лет. Но в последнее время действительно набирает обороты тенденция разводов в более зрелом возрасте — после 40-50 лет , — признает психолог Марианна Тетера. — Развитие тренда „серых разводов“ в первую очередь обусловлено увеличением продолжительности жизни. Люди позже вступают в брак и, соответственно, в более позднем возрасте переживают те или иные кризисы. Также они понимают, что, даже прожив вместе 20-25 лет, впереди еще остается довольно большой отрезок жизни — хочется провести это время более ярко и насыщенно».