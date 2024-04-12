Как отмечает Лабковский, такие люди нередко так и остаются со своей второй половинкой, оправдывая себя тем, что так будет лучше для всех. Однако встает вопрос: продолжили ли бы обманутый муж или преданная жена так думать, если бы узнали о факте измены?