В Сети часто можно увидеть советы для тех, кому изменили. В такую ситуацию не пожелаешь попасть и врагу. Пережить предательство партнера может быть очень непросто, и вряд ли найдется универсальный рецепт для пострадавшей стороны.
Однако что делать самому изменщику? Что, если он осознает, что поступает неправильно, но сделанное уже не может исправить? Нужно ли признаваться во всем своей второй половинке или лучше не рушить совместную жизнь и быт?
На эти вопросы в своем
Нередко бывает, что изменивший человек колеблется: вроде нравится другой человек, но бросать жену или мужа не хочется: он/она любит меня, нам нравится наша жизнь — зачем все усложнять?
Как отмечает Лабковский, такие люди нередко так и остаются со своей второй половинкой, оправдывая себя тем, что так будет лучше для всех. Однако встает вопрос: продолжили ли бы обманутый муж или преданная жена так думать, если бы узнали о факте измены?
Изменившему человеку стоит попробовать честно признаться себе: не использует ли он свою вторую половинку? Стоит ли продолжать быть с человеком, с которым вас связывает лишь чувство жалости и желание не рушить комфортную жизнь?
Все тайное рано или поздно становится явным, так что ваш партнер все равно узнает об измене. И дальше, подчеркивает психолог, есть несколько возможных вариантов развития событий.
Вы разрываете отношения, разводитесь.
Ваша вторая половинка принимает измену и вашу ветреность, осознавая, что ситуация может повториться в будущем.
Каждый из вас отдельно приходит к психологу и прорабатывает проблемы.
Жена или муж попытаются сделать вид, что ничего не знают, и вы продолжите поддерживать иллюзию благополучной семьи.
Последний вариант — наиболее разрушительный и опасный в перспективе. Как бы вы ни пытались притворяться, напряжение постепенно будет накапливаться и неизбежно рано или поздно перерастет в ненависть. Вряд ли такой сценарий сможет сделать счастливей хоть кого-то.
Возможно, было бы лучше признаться честно, взять на себя ответственность за свой выбор и поступки и быть готовым к возможным последствиям.
Однако в итоге решить, как именно стоит поступить, придется в любом случае самостоятельно, резюмирует Лабковский.
Кстати
Допустим, что вы все-таки решили сохранить брак и отношения. Что нужно делать после измены, чтобы восстановить доверие и спасти вашу любовь? Без чего наладить контакт точно не получится? Прочитать мнение психолога по этому вопросу можно ЗДЕСЬ.