«Когда хотим только получать»: психолог Завертяева назвала 4 привычки бедных людей

«Там за углом бесплатно тапочки раздают порванные! Вам сразу две пары? Берите!» Самая тяжело искореняемая привычка бедности — это потребительское мышление: когда нам кажется, что все должны, когда мы хотим только получать и ничего не отдавать взамен. Мозг видит волшебное «бесплатно» и дальше все как в тумане: стремление к деградации и потребительству, жажда халявы и нежелание платить берут верх. А это путь в пустоту… И это же самое потребительство ведет к тому, что человек перестает проявляться в мире, перестает нести пользу миру. Он только требует! Это детская позиция. А детям деньги не нужны!

«Взрослый мир с его возможностями, ресурсами и финансами существует только для взрослых людей! А взрослые люди несут ответственность за свою жизнь, за свои доходы и расходы, за свои обязательства и не ждут, когда все проблемы исчезнут сами собой от взмаха волшебной палочки», — говорит психолог.