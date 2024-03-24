«Когда хотим только получать»: психолог Завертяева назвала 4 привычки бедных людей

Мы постоянно слышим про материальный достаток, изобилие и жизнь без долгов. Но как бы ни старались мыслить позитивно, выполнять советы «денежных гуру» и «заряжать на Луне» кошельки, избавиться от долгов не получается, как и разбогатеть: денег как не было, так их и нет.
Причины бедности скрыты в нас самих, считает клинический психолог Анна Завертяев. Она предлагает исследовать привычки бедных людей.
Клинический психолог, преподаватель психологии, эксперт международного онлайн-института психологии Smart
Отсутствие финансовой грамотности
Мы просто не понимаем, куда именно и на что уходят деньги, сколько вообще их приходит, сколько нам необходимо на постоянные ежемесячные траты и сколько уходит на импульсивные покупки.
«Всего одна небольшая привычка способна помочь вам стать богаче — это ведение и анализ своих расходов и доходов. Ключевым словом будет „анализ“: если мы не анализируем, а потом не оптимизируем свои траты, то записывать, что и куда мы потратили, будет неэффективно», — объясняет психолог Анна Завертяева.
Именно анализ поможет избежать импульсивных и ненужных покупок, оптимизировать свою долговую нагрузку, например при помощи рефинансирования, начать откладывать хоть что-нибудь.
Незнание финансовых сценариев
Так сложилось, что часто, даже имея возможности, мы не исследуем свои сценарии, свои модели поведения, а ждем именно внешней оценки нас. Так мы плотно соединяем себя и сценарии, практически ставя между собой и сценарием знак равно. Но вы и ваши сценарии — это не одно и то же! Вы намного больше, чем просто сценарий. Ведь только умея наблюдать и видеть их, можно их изменить.
«Простое понимание того, как вы говорите о деньгах, как вы к ним относитесь, как вы взаимодействуете с деньгами, что вы о них думаете, способно показать вам, что именно необходимо изменить, а что оставить», — говорит психолог.
Потребительское мышление
«Там за углом бесплатно тапочки раздают порванные! Вам сразу две пары? Берите!» Самая тяжело искореняемая привычка бедности — это потребительское мышление: когда нам кажется, что все должны, когда мы хотим только получать и ничего не отдавать взамен. Мозг видит волшебное «бесплатно» и дальше все как в тумане: стремление к деградации и потребительству, жажда халявы и нежелание платить берут верх. А это путь в пустоту… И это же самое потребительство ведет к тому, что человек перестает проявляться в мире, перестает нести пользу миру. Он только требует! Это детская позиция. А детям деньги не нужны!
«Взрослый мир с его возможностями, ресурсами и финансами существует только для взрослых людей! А взрослые люди несут ответственность за свою жизнь, за свои доходы и расходы, за свои обязательства и не ждут, когда все проблемы исчезнут сами собой от взмаха волшебной палочки», — говорит психолог.
Стремление к стабильности
Так получилось, что большинство из нас бессознательно стремятся к стабильности — в отношениях, в одиночестве, в работе и в финансах. Но что такое стабильность? Это постоянство. Это уверенность, что все будет именно так, как вчера. Плохо, неудобно, дискомфортно, но зато знакомо и неизменно. Если это перекладывать на финансовую сферу, то бессознательная потребность в стабильности будет просто избавлять нас от потребности расти в доходах, даже если мы этого очень сильно хотим. Бессознательное всегда сильнее. И паттерн стремления к стабильности будет выигрывать в этой борьбе.
«Любой финансовый рост, увеличение дохода, пробитие финансовых потолков проходят через кризис. И иногда этот кризис идет через обнуление. И это нормально. Невозможно расти в чем-то, оставаясь при этом в стабильности», — объясняет психолог.
И получается так, что наше сознание (эго) хочет всего и сразу, желательно бесплатно и ничего для этого не делая, а бессознательно мы реализуем программу ригидности и стабильности. А еще любые, даже незначительные изменения способны загнать нас в состояние хаоса, шока и депрессии. Особенно если эти изменения возникают в процессе нашей попытки контролировать ситуацию!
«Мы следуем своей ригидности и отказываемся платить за наши изменения, — признает Анна Завертяева. — Но при этом мы забываем главный закон: у всего есть цена и мы всегда платим эту цену. В этом случае тоже: мы платим отсутствием изменений и пребыванием в той ситуации, в которой сейчас находимся, вместо того чтобы шагнуть в неопределенность сквозь свои страхи, заплатив отказом от старых, разрушающих программ.
Почему же так получается? Все просто. Чтобы идти в кризис, нужно уметь находиться в состоянии неопределенности и иметь силу воли, чтобы проходить через свой страх вопреки своим паттернам.
«Нужно иметь смелость честно посмотреть и признать то, что сейчас происходит, уметь отпускать контроль и двигаться из точки покоя. И очень хорошо понимать, что именно сейчас происходит в психике и какая модель вырывается из бессознательного и мешает двигаться вперед», — резюмирует психолог.
Посмотрите на свою жизнь и ответьте себе:
Где в вашей жизни очень прочно присутствует коридор стабильности?
Что именно вы боитесь потерять, отказавшись от этой модели?
Какую поломку и потребность своей психики вы закрываете за счет стремления к стабильности?
Поставьте себе намерение выйти из этого замкнутого круга и начните уже жить свою жизнь в гармонии с собой и со средой.