Не обязательно еда: 4 гормона, из-за которых жир может расти как на дрожжах

Причин, по которым иногда не получается похудеть, может быть много. И это не только слишком калорийная еда или лень ходить на тренировки. В этом бывают замешаны и психологические причины, которые влияют на аппетит и частое желание съесть что-нибудь вкусненькое. Если их не обнаружить и не решить, проблемы с лишним весом могут уходить не так быстро, как того хотелось бы. В избытке жировой ткани может быть также виноват и гормональный дисбаланс.