«Алхимики фигуры»: эти 3 гормона помогают избавляться от лишних килограммов

По словам врача-эндокринолога, гастроэнтеролога Диляры Лебедевой, у нас есть три главных гормона, которые способны преобразовать лишние килограммы в энергию и красоту. За это качество врач называет их «алхимиками фигуры». Именно от них во многом зависят наша стройность и нормальный вес.
Об этих трех жиросжигающих гормонах эндокринолог
Эндокринолог, гастроэнтеролог
1. Гормон роста
Его еще называют соматотропным гормоном, а главная его функция — регуляция обмена веществ. Он не только восстанавливает ткани, но и заставляет жир таять, превращая его в источник энергии.
Пик выработки гормона роста приходится на ночь. Поэтому качественный сон по 7-9 часов для тех, кто хочет похудеть, просто необходим.
На что еще в организме влияет соматропный гормон, читайте ЗДЕСЬ. Кстати, там же можно пройти простой тест, который покажет риск его дефицита.
2. Тестостерон
Кто сказал, что тестостерон — исключительно мужское дело? У женщин он тоже есть и играет ключевую роль в сжигании жира, помогая строить мышечную массу. Помните, чем больше мышц, тем активнее метаболизм и быстрее уходит жир.
Повысить уровень тестостерона помогают силовые упражнения, которые худеющим тоже надо обязательно включать в свои тренировки.
3. Тироксин
Этот гормон вырабатывается в щитовидной железе. По словам эндокринолога, это «ваш личный дирижер метаболизма»: правильно настроенная щитовидная железа заставляет метаболизм работать на максимальных оборотах, сжигая калории даже в покое.
Чтобы поддержать своего «дирижера», регулярно добавляйте в рацион продукты, богатые йодом. Это, к примеру, морские водоросли и морская рыба. В каких еще продуктах искать необходимый организму йод, читайте ЗДЕСЬ.
«Ваша миссия, если вы решите ее принять, заключается в трех простых шагах: полноценный сон, силовые тренировки и сбалансированное питание. Это не только запустит в работу наших трех героев, но и поможет вам почувствовать себя здоровее, счастливее и, конечно, стройнее», — заключила Диляра Лебедева.
Однако нередко нам могут мешать похудеть, не удивляйтесь, и психологические причины. Да-да. Какие именно, узнайте ЗДЕСЬ.
Пять гормонов, которые не дают стареть
Как долго долго мы сможем оставаться молодыми и энергичными, зависит от многих вещей. По словам врачей, уровень определенных гормонов играет здесь далеко не последнюю роль. Гинеколог-эндокринолог Оксана Селивёрстова ранее называла пять самых важных гормонов для продления молодости.
Эстрогены. Эстрогены есть не только у женщин, но и у мужчин, просто намного меньше. С возрастом продукция эстрогенов неуклонно снижается. Поддержать их уровень отчасти помогает нормализация массы тела, отказ от курения и правильное питание. Но единственная возможность избежать проблем, связанных с возрастным дефицитом, — гормонозаместительная терапия, которую обязательно должен назначать только врач.
Прогестерон. Его еще называют гормоном беременности и второй фазы менструального цикла. Приближаясь к менопаузе, женщина сначала начинает испытывать дефицит прогестерона, а потом и эстрадиола.
ДГЭА (дегидроэпиандростерон). Этот гормон из группы андрогенов — мужских гормонов, но очень часто используется в antiage-терапии. Сами по себе андрогены — это гормоны, придающие человеку выносливость, стрессоустойчивость и оптимизм. Продукция андрогенов с возрастом снижается как у мужчин, так и у женщин.
Мелатонин. Этот так называемый гормон сна. В темное время суток его выделяют меланоциты — клетки шишковидной железы в головном мозге. Чтобы поддержать уровень мелатонина в организме, надо стараться спать в абсолютной темноте и не менее 8 часов.
Инсулин. Этот гормон поджелудочной железы регулирует практически все процессы обмена веществ. Его биологическое действие с возрастом ухудшается, что ведет к снижению использования клетками углеводов. В итоге в теле растет доля жировой ткани, особенно в области живота.