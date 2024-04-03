«Алхимики фигуры»: эти 3 гормона помогают избавляться от лишних килограммов

Эстрогены. Эстрогены есть не только у женщин, но и у мужчин, просто намного меньше. С возрастом продукция эстрогенов неуклонно снижается. Поддержать их уровень отчасти помогает нормализация массы тела, отказ от курения и правильное питание. Но единственная возможность избежать проблем, связанных с возрастным дефицитом, — гормонозаместительная терапия, которую обязательно должен назначать только врач.

Прогестерон. Его еще называют гормоном беременности и второй фазы менструального цикла. Приближаясь к менопаузе, женщина сначала начинает испытывать дефицит прогестерона, а потом и эстрадиола.

ДГЭА (дегидроэпиандростерон). Этот гормон из группы андрогенов — мужских гормонов, но очень часто используется в antiage-терапии. Сами по себе андрогены — это гормоны, придающие человеку выносливость, стрессоустойчивость и оптимизм. Продукция андрогенов с возрастом снижается как у мужчин, так и у женщин.

Мелатонин. Этот так называемый гормон сна. В темное время суток его выделяют меланоциты — клетки шишковидной железы в головном мозге. Чтобы поддержать уровень мелатонина в организме, надо стараться спать в абсолютной темноте и не менее 8 часов.