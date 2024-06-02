Как по отражению в зеркале понять, что у вас зашкаливает гормон стресса

Когда человек ежедневно испытывает стресс, то это влияет на все аспекты жизни: на работе появляются проблемы, дома — ссоры и непонимание, совсем не хочется выбираться на встречи с друзьями и заниматься любимым хобби. Кроме того, появляются усталость, раздражительность, может постоянно хотеться спать или, наоборот, начинает одолевать бессонница.