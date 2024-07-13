Хирург Виниченко рассказала о 4 мифах про ушивание желудка

Кому необходимо

Бариатрические операции помогают снизить вес пациентам с морбидным ожирением, ИМТ которых более 40 кг/м2. Несомненно показания к операции определяет врач, однако современные рекомендации позволяют выполнить операцию категории пациентов с ИМТ не менее 30 кг/м2.

Исключительно «бариатрия» — операция по лечению ожирения и грамотного снижения веса. Только после достижения результата стоит прибегнуть к эстетической коррекции тела с помощью пластической хирургии.