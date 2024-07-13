Хирург Виниченко рассказала о 4 мифах про ушивание желудка

Бариатрические операции показаны при лечении ожирения с помощью оперативного вмешательства. Они позволяют существенно снизить избыточную массу тела.
Подробности о методах и мифах, с ними связанными, нам рассказала Анастасия Виниченко — бариатрический хирург, абдоминальный хирург клиники «АБИА».
бариатрический хирург, абдоминальный хирург клиники «АБИА»
Проблема многих
Ожирение — одна из острейших проблем во всем мире. Угроза жизни людей с избыточным лишним весом связана с сопутствующими заболеваниями, возникающими при наборе массы тела. На последних стадиях ожирения мобильность пациентов может значительно снижаться, поэтому различные виды диет, физические нагрузки становятся неэффективными. Бариатрическая хирургия — эффективный способ избавления от этой проблемы. Операции бывают разные — и тем, кто только задумался о таком способе похудеть, стоит знать о них подробнее.
Виды операций
Бандажирование желудка
Это операция, при которой без уменьшения размеров самого желудка надевается специальный бандаж. От нерегулируемого бандажа в современной хирургии принято решение отказаться в виду ряда побочных эффектов. Регулируемые бандажи имеют ограниченное применение, связанное со стоимостью, наличием инородного тела, доставляющего дискомфорт пациенту, и необходимостью постоянного регулирования бандажа. Это привязывает пациента к клинике.
SLEEVE или продольная резекция желудка (рукавная гастропластика)
Метод отсечения большей части желудка с помощью специального сшивающего аппарата с формированием «рукава». Именно эта операция самая часто выполняемая в мире по соображениям безопасности и эффективности. Она подходит для большой категории пациентов — это лучший выбор в бариатрической хирургии. После вмешательства возникает меньше проблем с всасыванием и дефицитом питательных веществ.
Гастрошунтирующие операции
Суть классической операции — формирование небольшого размера желудка и реконструкция тонкой кишки. Операция в свое время была популярна, однако имеет ряд недостатков. Учитывая формирование 2 анастомозов (соединений между органами), повышается сам риск после операции. Принципиальное значение предается анастомозу между кишкой и сформированным желудком, потому что именно размер этого анастомоза влияет на эффективность проводимой операции. Существует и риск рубцевания анастомоза, необходимость пожизненного приема витаминов, возможность демпинг-синдрома. Кроме того, 12-перстная кишка остается без контроля с помощью эндоскопии при неотложных хирургических состояниях.
Мини-гастрошунтирование. Основное отличие от классического гастрошунтирования заключается в количестве анастомозов. Аналогично продольной резекции желудка, формируется рукав с отсечением части желудка, накладывается только один анастомоз с началом тощей кишки. Такая операция предпочтительна у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, недостаточной способностью восстановления у пациентов с сахарным диабетом, для уменьшения времени продолжительности наркоза.
Кому необходимо
Бариатрические операции помогают снизить вес пациентам с морбидным ожирением, ИМТ которых более 40 кг/м2. Несомненно показания к операции определяет врач, однако современные рекомендации позволяют выполнить операцию категории пациентов с ИМТ не менее 30 кг/м2.
Исключительно «бариатрия» — операция по лечению ожирения и грамотного снижения веса. Только после достижения результата стоит прибегнуть к эстетической коррекции тела с помощью пластической хирургии.
Мифы о бариатрической операции
Быстро похудеешь и больше не наберешь вес
Cнижение веса после бариатрической операции начинается уже во время 1 недели. При соблюдении рекомендаций, можно обеспечить не только стремительное снижение массы тела, но и закрепить результат. Но при нарушении диеты, употреблении высококалорийных продуктов, увеличении рекомендуемой порции, даже при уменьшенном размере желудка есть возможность набора веса.
Нужно пожизненно пить витамины
Нет, не всегда. Чаще всего постоянный прием витаминов необходим пациентом после гастрошунтирующих операций.
Будут проблемы со стулом
Проблемы со стулом в виде запора, который чаще встречается после бариатрической операции, возникают чаще в первые несколько недель после операции как следствие недостаточного (меньшего) употребления клетчатки, недостаточности употребляемой жидкости, приема препаратов железа. По окончании восстановления в послеоперационном периоде, введения в пищу разнообразных продуктов, проблемы со стулом постепенно разрешаются.
Придется есть только особую пищу или «спортпит», детское питание
Введение различных продуктов рассчитано на период 4–5 недель восстановления в послеоперационном периоде. Очень важен состав употребляемых продуктов, количество питательных веществ в том или ином продукте. Рацион после бариатрической операции разнообразен и его можно всегда модернизировать и употребить как в виде пюре, так и в привычном формате. Добавить в рацион продукты с высоким содержанием белка в виде протеинового коктейля как один из приемов пищи не запрещено.