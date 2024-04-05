Лучше таблеток для похудения: 7 продуктов, способных надолго избавить от чувства голода

Звезды массово увлекаются модным лекарством для снижения веса. Честно признались, что принимали его, чтобы похудеть, Опра Уинфри, Эми Шумер, Осборн. Препарат уже назвали «научным прорывом».
Но не стоит подражать знаменитостям, считают диетологи, удовольствие это дорогое, да и альтернатива препаратам для похудения есть. Вполне реально сбросить вес, употребляя продукты с эффектом, подобным тому, что вызывает тот же «Оземпик».
Диетолог Мишель Рутенштейн
Чечевица или фасоль
Чечевица относится к семейству бобовых, а бобовые содержат большое количество клетчатки, что позволяет им дольше перевариваться. В чечевице есть растворимые волокна, впитывающие воду, которые дают сытость и увеличивают секрецию GLP-1. Правда, чуть менее интенсивно, чем лекарства.
Ученые Университета Торонто провели эксперимент. Он показал, что люди, которые ели бобовые, чувствовали себя на 31% более сытыми, чем те, кто увлекался макаронами и хлебом.
Овощной суп
Супы в целом могут быть более сытными, чем твердая еда, приготовленная из тех же ингредиентов. Это доказано исследователями, отмечает диетолог. Но не все супы одинаково хороши для худеющих.
Отлично, если первое блюдо содержит клетчатку, тогда оно станет более сытным. Добавьте в борщ фасоль, а в куриный суп овощи — так будет гораздо полезнее.
Яблоки
Фрукты — хороший вариант перекуса. Это пища с низким содержанием калорий и высоким содержанием клетчатки и воды, которая не вызывает резкого скачка уровня сахара в крови. Но и здесь есть разница: зеленые яблоки точно лучше, чем дыня. И еще: хорошо их есть с чем-то более сытным, например с орехами или йогуртом.
Брокколи
Овощи отлично способствуют насыщению, в них мало калорий и много клетчатки и воды. Рутенштейн рекомендует выбирать брокколи, цветную и брюссельскую капусту, но добавляет, что важно, в каком виде вы их едите.
«Есть некоторые продукты, которые успокаивают и сами по себе насыщают, — сказала диетолог. — Например, если вы предпочитаете хрустящую текстуру мягкой, то добавление в свой рацион большего количества хрустящих овощей может помочь вам чувствовать себя более сытым».
Творог
Исследования показали, что нежирные молочные продукты, такие как творог и греческий йогурт, могут помочь сбросить вес и снизить аппетит. По словам диетолога, эти продукты содержат мало жира и много белка, они перевариваются дольше, поэтому вы дольше сохраняете чувство сытости.
Яйца и рыба
Исследование 2020 года показало, что те, кто ест яйца на завтрак, дольше остаются сытыми в течение дня по сравнению с теми, кто предпочитает утром «быстрые» хлопья.
Что касается рыбы, то она богата жирными кислотами омега-3, которые, как было доказано, усиливают чувство сытости. Рутенштейн объяснила, что животный белок предпочтительнее растительного и насытиться рыбой получится быстрее.