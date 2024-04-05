Лучше таблеток для похудения: 7 продуктов, способных надолго избавить от чувства голода

Фрукты — хороший вариант перекуса. Это пища с низким содержанием калорий и высоким содержанием клетчатки и воды, которая не вызывает резкого скачка уровня сахара в крови. Но и здесь есть разница: зеленые яблоки точно лучше, чем дыня. И еще: хорошо их есть с чем-то более сытным, например с орехами или йогуртом.