Однако мнения экспертов о пользе яблочного уксуса сильно разнятся. Так, ливанские ученые в 2023 году провели эксперимент. Они собрали 120 человек с лишним весом и разделили на четыре группы. В течение 12 недель добровольцы принимали одну, две или три дозы яблочного уксуса, а четвертой группе давали плацебо. За время эксперимента участников несколько раз измеряли и брали на анализ кровь.