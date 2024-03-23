Вечный вопрос: что бы такого съесть, чтобы похудеть? И здесь многие прислушиваются к советам знаменитостей. Ведь если им удается выглядеть так роскошно, значит, средство действительно работает.
В последние годы, к примеру, звезды признаются в любви к яблочному уксусу. Говорят, это помогает им контролировать вес.
«Яблочный уксус каждое утро перед чем-либо еще», — делится с журналом
Пьют яблочный уксус Ким Кардашьян, Хилари Дафф, Кэти Перри и Виктория Бекхэм. А модель Миранда Керр использует яблочный уксус как заправку для салатов.
Однако мнения экспертов о пользе яблочного уксуса сильно разнятся. Так, ливанские ученые в 2023 году провели эксперимент. Они собрали 120 человек с лишним весом и разделили на четыре группы. В течение 12 недель добровольцы принимали одну, две или три дозы яблочного уксуса, а четвертой группе давали плацебо. За время эксперимента участников несколько раз измеряли и брали на анализ кровь.
«Наши результаты показали, что ежедневное употребление трех доз уксуса в течение от 4 до 12 недель связано со значительным снижением антропометрических показателей (вес, индекс массы тела, окружность талии и бедер и соотношение жира в организме), уровня глюкозы в крови, уровня триглицеридов и холестерина», —
Правда, почему люди худеют на яблочном уксусе, ученые объяснить не смогли.
«Исследования, проведенные на животных моделях, часто объясняют эти эффекты различными механизмами, включая увеличение расхода энергии, улучшение чувствительности к инсулину, регулирование аппетита», — добавляют авторы.
Однако исследователи признали, что 12 недель недостаточно, чтобы оценить возможные долгосрочные побочные эффекты.
Другие же эксперты отнеслись к результатам исследования очень настороженно.
«В начале эксперимента вес испытуемых не был стабильным. Возможно, они пытались похудеть до того, как начали принимать уксус. О диете и активности сообщали сами пациенты, поэтому мы не можем быть уверены, что такая значительная потеря веса не была связана с изменением образа жизни», — комментирует профессор Хелен Труби, научный сотрудник в области питания и диетологии в Университете Квинсленда для
«В исследовании не описывают общий рацион участников и то, как менялись калорийность, потребление фруктов, овощей, ультраобработанных продуктов и так далее. Так что, здесь нужна большая осторожность», — предупреждает профессор профилактической медицины и общественного здравоохранения в Университете Наварры Мигель Анхель Мартинес Гонсалес.
Метод похудения с помощью яблочного уксуса испытывали и японские ученые еще в 2009 году. Тогда в
«Это очень неубедительный результат, особенно для людей с ожирением. На грамотном похудении они должны были куда быстрее терять лишние килограммы», — комментирует исследование диетолог Лиза Афинская.
К тому же участников эксперимента просили не употреблять алкоголь, который довольно калориен и повышает аппетит.
А вот какие побочные эффекты могут наступить после яблочного уксуса.
Испорченные зубы
Употребление уксуса в неразбавленном виде разрушает эмаль, что приводит к быстрому развитию кариеса. Поэтому пить его в чистом виде нельзя.
Ожог слизистой
Яблочный уксус содержит кислоту, которая может привести к раздражению и химическим ожогам горла. Поэтому с уксусом нужно быть крайне осторожными.
Тошнота и расстройство желудка
В 2014 году британские диетологи в своем
В другом исследовании среди побочных эффектов помимо тошноты
Метаболический ацидоз
Эта патология может возникнуть из-за хронического заболевания почек, когда организму сложно перерабатывать избыток кислоты из яблочного уксуса. В результате нарушается кислотно-щелочное равновесие. Симптомы метаболического ацидоза: учащенное сердцебиение, сильная усталость, потеря аппетита и рвота.
Аллергия
Если у человека аллергия на яблоки или пектин, пить яблочный уксус ему точно нельзя. Реакция может быть страшная: опухшее лицо, кожная сыпь, зуд в горле и спазмы желудка.