Пульпит или кариес? Стоматолог перечислил главные отличия по характеру боли

Если разбирать детально

Основная причина пульпита и кариеса одинакова — это инфекция и токсины, вызывающие деминерализацию. Параллельно с этим происходит воздействие на дентинные трубочки, рецепторное поле пульпы, которые начинают реагировать на неблагоприятные факторы.

С одной стороны, здесь формируется заместительная ткань, то есть возникает склерозирование. Таким образом организм старается отодвинуть кариозный процесс от нерва зуба. Когда поражение заходит слишком глубоко, пульпа перестает справляться с ним и напрямую соприкасается с токсинами. Поэтому бактериальная микрофлора начинает еще сильнее разрушать ткани. Затем увеличивается рецепторное воздействие, в результате чего и появляются неприятные ощущения.