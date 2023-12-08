Пульпит или кариес? Стоматолог перечислил главные отличия по характеру боли

Полную картину состояния зубов может дать только врач-стоматолог, но стоит учитывать и собственные ощущения. Характер зубной боли подскажет, что именно с вами происходит. Однако в любом случае необходимо как можно скорее обратиться к специалисту.
О том, как организм сигнализирует о проблемах в полости рта, рассказывает Артур Тумашевич — стоматолог-терапевт, ортопед и хирург.
Стоматолог-терапевт, ортопед, хирург и советник Российской ассоциации обезболивания и безопасной стоматологии
Пульпит и кариес: в чем отличие
— Пульпит и кариес — это разные заболевания, но они могут сопутствовать друг другу, — объясняет врач-стоматолог Артур Тумашевич. — Кариес — это процесс разрушения твердой зубной ткани под влиянием бактерий и кислотных продуктов их обмена. На начальной стадии он может не вызывать боли и выражается в виде пятен или депигментации зуба. В ходе развития болезни нередко образуется кариозная полость, которая провоцирует появление болевых ощущений при приеме пищи и при контакте с холодными или горячими продуктами.
Пульпит — это воспаление тканей внутри зуба, а именно пульпы, в которой находятся нервы и кровеносные сосуды. Заболевание часто развивается из-за кариеса, когда инфекция проникает достаточно глубоко. Симптомы пульпита — острая пульсирующая боль, усиливающаяся при приеме пищи и прикусывании и повышенная чувствительность зуба к холоду или теплу.
Если разбирать детально
Основная причина пульпита и кариеса одинакова — это инфекция и токсины, вызывающие деминерализацию. Параллельно с этим происходит воздействие на дентинные трубочки, рецепторное поле пульпы, которые начинают реагировать на неблагоприятные факторы.
С одной стороны, здесь формируется заместительная ткань, то есть возникает склерозирование. Таким образом организм старается отодвинуть кариозный процесс от нерва зуба. Когда поражение заходит слишком глубоко, пульпа перестает справляться с ним и напрямую соприкасается с токсинами. Поэтому бактериальная микрофлора начинает еще сильнее разрушать ткани. Затем увеличивается рецепторное воздействие, в результате чего и появляются неприятные ощущения.
Боль при пульпите и кариесе: главные отличия
Кариес
При кариесе почти никогда не бывает ночных и резких болей. Гораздо чаще встречаются реакции на химические раздражители: сладкое, соленое, иногда на горячее и холодное, если есть действительно большая полость. Зуб начинает болеть, когда туда попадает крупный фрагмент пищи или при употреблении чая и кофе, когда жидкость действует как термический раздражитель. Дискомфорт длится всего 5-10 секунд, а потом полностью проходит.
Пульпит
При пульпите попадание в зуб кусочка еды вызывает пульсацию, которая может продолжаться от минуты до нескольких часов в зависимости от силы поражения. Часто появляются и ночные боли.
Другие причины зубной боли
Существует ряд факторов, кроме пульпита и кариеса, которые могут вызвать дискомфорт в полости рта.
Протезирование. Боль возникает, если зуб сильно обточен под коронку и не депульпирован. Он остается живым, поэтому остро реагирует на раздражители.
Травмы. Неприятные ощущения являются последствиями различных травм, и это также требует медицинского вмешательства.
Стоматологические процедуры. Бывает, что во время лечения кариеса врач вскрывает рог пульпы, что вызывает кровотечение. Если по какой-то причине его не убрали, то у пациента могут возникнуть проблемы. Сначала появляется пульсация, которая со временем усиливается. Человек начинает принимать анальгетики и вроде бы справляется с дискомфортом. Но затем боль возвращается и распространяется по всей верхней челюсти. При этом трудно понять, какой зуб болит, поскольку затронута вся сторона лица: области под скулой, под носом, за ухом, в углу челюсти. Не исключены также проблемы при открывании и закрывании рта. Причина чувствительности состоит в сосудисто-нервном пучке, который передает болевые ощущения в ткани вокруг зуба.