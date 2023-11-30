В Университет Оулу выяснили, что резкое похудение у пожилых связано с потерей слуха

Сами по себе проблемы с слухом у взрослого человека также могут быть первым звоночком из будущего. Как выяснили ученые Оксфордского университета, наличие этого признака говорит об увеличенном риске развития деменции.

К такому выводу исследователи пришли, изучив данные из британского биобанка — исследовательской базы, созданной для установления связи между генетикой, факторами окружающей среды и состоянием здоровья населения Великобритании. В итоге оказалось: высокий риск развития деменции в будущем выявили у тех людей, у которых зафиксированы проблемы со слухом в шумной обстановке