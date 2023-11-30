В Университет Оулу выяснили, что резкое похудение у пожилых связано с потерей слуха

Крайности еще никого до добра не довели. Лишний вес для здоровья опасен, особенно в пожилом возрасте: это дополнительная нагрузка и на ваши суставы, и на ваше сердце. Однако и резкое похудение тоже может не лучшим образом повлиять на ваше состояние. А иногда может и само по себе быть тревожным признаком.
Ученые из Университета Оулу выяснили: резкая потеря веса в пожилом возрасте также может быть связанна с возрастным снижением слуха.
Ранее до этого исследователи уже говорили о подобной взаимосвязи. Так, сообщает
Финские ученые решили провести собственное исследование на эту тему: они изучили, как возрастная потеря слуха влияет на потерю веса. Для этого они использовали данные сотни тысяч европейцев в возрасте от 52 до 63 лет.
Оказалось, что снижение способности слышать связано с потерей жировой массы и снижением индекса ИМТ. Ученые предполагают, что все дело в гене, ассоциирующимся с жировой массой и ожирением — FTO. Возможно, что влияние этого же гена на слух до сих пор не было изучено.
Однако пока делать однозначные выводы рано, нужны новые исследования.
Сами по себе проблемы с слухом у взрослого человека также могут быть первым звоночком из будущего. Как выяснили ученые Оксфордского университета, наличие этого признака говорит об увеличенном риске развития деменции.
К такому выводу исследователи пришли, изучив данные из британского биобанка — исследовательской базы, созданной для установления связи между генетикой, факторами окружающей среды и состоянием здоровья населения Великобритании. В итоге оказалось: высокий риск развития деменции в будущем выявили у тех людей, у которых зафиксированы проблемы со слухом в шумной обстановке
Кстати
Как питаться пожилому человеку, чтобы не голодать и при этом не иметь проблем с лишними весом? Достаточно помнить о парочке правил. Как говорят специалисты Роспотребнадзора, в меню людей старше 60 лет должно быть много продуктов, богатых белком. В идеале съедать раз в день блюдо из мяса, рыбы или птицы, а один раз в неделю — из печени. Не менее важно регулярно получать достаточно кальция.
О других правилах здорового питания для пожилых можно прочитать ЗДЕСЬ.
В попытке достичь долголетия многие интересуются привычками долгожителей и пытаются перенять их опыт хотя бы частично. Отчасти это имеет смысл. Однако есть и другое мнение: ни позитивный настрой, ни особое меню не смогут помочь тем, кто не имеет особых биомаркеров и особенностей организма. Подробнее на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.