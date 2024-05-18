В соцсетях советуют пить касторовое масло для похудения. Что об этом думает врач

Кроме того, сбросить лишний вес таким способом у вас не получится. Частое посещение туалета и слабительные точно не помогают прийти к устойчивому похудению. Дело в том, что во время диареи ваш организм теряет воду. Вы можете увидеть минус на весах после похода в туалет, однако стоит вам попить, как все вернется к прежним показателям.