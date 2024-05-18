В соцсетях советуют пить касторовое масло для похудения. Что об этом думает врач

В попытке похудеть без усилий и диет люди готовы прибегнуть к любым, даже довольно сомнительным способам.
Так, в последнее время в соцсетях набирает популярность новый тренд — касторовое масло. По мнению многих блогеров, это чудо-средство поможет и вес сбросить, и упругое, здоровое тело обрести. Однако врачи их восторга не разделяют.
Что говорят в соцсетях
В Сети можно встретить советы и пить касторовое масло, и мазать его на тело. По мнению пользователей, касторовое масло обладает жиросжигающими свойствами и помогает наладить пищеварение. Некоторые советуют наносить масло на пупок и массировать его, чтобы кишечник работал как часы.
А блогер Мэриам Хэмптон вообще заявляет, что порция касторового масла поможет вам почувствовать себя на 5 фунтов (около 2 килограмм) легче.
Как это работает
Касторовое масло уже довольно давно активно используют как слабительное средство. Своя логика в этом есть: в касторовом масле содержится рицинолевая кислота, которая связывается с рецепторами мышечных клеток толстой кишки и заставляет их сокращаться, выталкивая фекалии.
Некоторые сторонники альтернативной медицины считают, что касторовое масло отлично помогает стимулировать роды и даже способно вылечить рак, однако никаких научных оснований верить этому нет.
Что думают врачи
Медсестра Джейн Кларк предупреждает: использовать касторку в качестве средства для похудения — довольно неудачная идея.
«Употребление касторового масла может вызвать сильную диарею даже в небольших дозах. В больших дозах масло может вызвать спазмы в животе, потенциальный электролитный дисбаланс, потенциальное обезвоживание, тошноту и рвоту», — объясняет эксперт.
Похудение такой ценой вряд ли пойдет вам на пользу, так что лучше не издеваться над организмом.
Кроме того, сбросить лишний вес таким способом у вас не получится. Частое посещение туалета и слабительные точно не помогают прийти к устойчивому похудению. Дело в том, что во время диареи ваш организм теряет воду. Вы можете увидеть минус на весах после похода в туалет, однако стоит вам попить, как все вернется к прежним показателям.
А что по поводу использования масла в качестве массажного средства? Как отмечает Кларк, это совершенно безопасно. Однако избавиться от боков таким способом вы точно не сможете, да и укрепить здоровье тоже.
Единственная польза от этой процедуры — ваша кожа на теле может стать мягче, пишет издание
Кстати
В чем вам действительно может помочь касторовое масло, так это в отращивании густых бровей. А еще отлично для этих целей подойдет репейное масло. О том, что для этого нужно сделать, можно прочитать ЗДЕСЬ.