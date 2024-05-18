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В соцсетях советуют пить касторовое масло для похудения. Что об этом думает врач

Далеко не все советы по похудению из соцсетей действительно работают на практике. И, увы, далеко не все из них безопасны для здоровья.

18 мая 2024
как быстро похудеть
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iStockphoto

В попытке похудеть без усилий и диет люди готовы прибегнуть к любым, даже довольно сомнительным способам.

Так, в последнее время в соцсетях набирает популярность новый тренд — касторовое масло. По мнению многих блогеров, это чудо-средство поможет и вес сбросить, и упругое, здоровое тело обрести. Однако врачи их восторга не разделяют.

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Что говорят в соцсетях

В Сети можно встретить советы и пить касторовое масло, и мазать его на тело. По мнению пользователей, касторовое масло обладает жиросжигающими свойствами и помогает наладить пищеварение. Некоторые советуют наносить масло на пупок и массировать его, чтобы кишечник работал как часы.

А блогер Мэриам Хэмптон вообще заявляет, что порция касторового масла поможет вам почувствовать себя на 5 фунтов (около 2 килограмм) легче.

Как это работает

Касторовое масло уже довольно давно активно используют как слабительное средство. Своя логика в этом есть: в касторовом масле содержится рицинолевая кислота, которая связывается с рецепторами мышечных клеток толстой кишки и заставляет их сокращаться, выталкивая фекалии.

Некоторые сторонники альтернативной медицины считают, что касторовое масло отлично помогает стимулировать роды и даже способно вылечить рак, однако никаких научных оснований верить этому нет.

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Что думают врачи

Медсестра Джейн Кларк предупреждает: использовать касторку в качестве средства для похудения — довольно неудачная идея.

«Употребление касторового масла может вызвать сильную диарею даже в небольших дозах. В больших дозах масло может вызвать спазмы в животе, потенциальный электролитный дисбаланс, потенциальное обезвоживание, тошноту и рвоту», — объясняет эксперт.

Похудение такой ценой вряд ли пойдет вам на пользу, так что лучше не издеваться над организмом.

Кроме того, сбросить лишний вес таким способом у вас не получится. Частое посещение туалета и слабительные точно не помогают прийти к устойчивому похудению. Дело в том, что во время диареи ваш организм теряет воду. Вы можете увидеть минус на весах после похода в туалет, однако стоит вам попить, как все вернется к прежним показателям.

А что по поводу использования масла в качестве массажного средства? Как отмечает Кларк, это совершенно безопасно. Однако избавиться от боков таким способом вы точно не сможете, да и укрепить здоровье тоже.

Единственная польза от этой процедуры — ваша кожа на теле может стать мягче, пишет издание Daily Mail.

Кстати

В чем вам действительно может помочь касторовое масло, так это в отращивании густых бровей. А еще отлично для этих целей подойдет репейное масло. О том, что для этого нужно сделать, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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