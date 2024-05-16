Куда девается лишний жир при похудении

На самом деле жир не исчезает в никуда. Сам по себе процесс сброса лишнего веса связан с длинной серией увлекательных биохимических реакций внутри вашего тела. И вам стоит узнать о том, куда именно пропадает жир, ведь эта информация объясняет, почему некоторые способы похудения работают лучше других.