Куда девается лишний жир при похудении

Внешние изменения при похудении быстро становятся заметны. А что происходит внутри? Куда уходит жир, который вы сжигаете? Может, растворяется в воздухе или выходит с потом?
На самом деле жир не исчезает в никуда. Сам по себе процесс сброса лишнего веса связан с длинной серией увлекательных биохимических реакций внутри вашего тела. И вам стоит узнать о том, куда именно пропадает жир, ведь эта информация объясняет, почему некоторые способы похудения работают лучше других.
Жир выходит с дыханием
Единственный эффективный способ похудеть — употреблять калорий меньше, чем вы сжигаете. В этом случае ваше тело использует запасы жира для получения энергии. Запускается процесс липолиза, когда жировые клетки высвобождают свое содержимое в кровоток, чтобы использовать его в качестве топлива. Жирные кислоты попадают в мышцы и сжигаются там.
Остатки жира преобразуются в воду и углекислый газ, чтобы потом покинуть тело через дыхание и мочу. Так что, когда вы худеете, вы буквально выдыхаете большую часть лишних килограммов.
Диета или тренировка?
Чем отличается процесс сжигания жира на диете и во время интенсивной тренировки? Когда вы ограничиваете калорийность меню за день, ваше тело расщепляет жир на глицерин и кислоты, а дальше его используют клетки для подпитки.
Когда вы занимаетесь спортом, мышцы требуют больше энергии. И в итоге мышечные клетки захватывают жирные кислоты и глюкозу, чтобы получить силы для упражнений.
Именно поэтому тренировки помогают похудеть быстрее, чем просто диета.
Что худеет первым
Некоторые люди мечтают о локальном похудении. Мол, в целом тело меня устраивает, но вот живот бы убрать…
То, какие места вашего тела теряют жир в первую очередь, — вопрос индивидуальный. Характер потери жира может варьироваться из-за генетики, гормонального фона и общего образа жизни.
Врачи говорят, что жир в первую очередь уходит с рук, ног и лица, то есть с зон, где он более доступен, пишет
Как начать
Что можно сделать, если вы планируете сбросить пару лишних килограммов, но хотите сделать это без вреда для здоровья?
Вот несколько самых простых правил, которые помогут начать путь к фигуре мечты.
Рассчитайте свою норму калорийности и создайте адекватный дефицит.
Следите за размером порций.
Пейте достаточно воды.
Постарайтесь больше двигаться.
Добавьте в свое расписание силовые тренировки.
Высыпайтесь.
Работайте со стрессом и постарайтесь отказаться от привычки заедать эмоции.
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