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Сейчас самое время: неожиданный способ сжечь лишний жир без усилий

Ученые назвали доступное каждому действие, которое поможет ускорить процесс похудения без диет и изнурительных тренировок.

23 мая 20241
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iStock

Ничего не делать, лежать и худеть — мечта для многих. Конечно, если вы целыми днями не двигаетесь и едите бургеры в неадекватных количествах, никакие хитрости не помогут вам сбросить лишние килограммы. Однако врачи все-таки говорят: есть кое-какие способы немного ускорить процесс похудения.

Так, дерматологи из больницы Сеульского национального университета в Южной Корее выяснили: регулярное пребывание на солнце может действовать как естественный сжигатель жира.

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Эксперименты на мышах

Ученые в течение 12 недель подвергали воздействию ультрафиолетового излучения мышей.

УФ-излучение вызвало повышение уровня нейромедиатора норадреналина, который играет решающую роль в реакции организма «бей или беги». Норадреналин также помогает регулировать уровень глюкозы в крови.

Кроме того, у мышей повысился уровень гормона лептина. По идее, это должно было спровоцировать усиление чувства голода.

Однако авторы работы заметили обратный эффект: оказалось, что повышенное выделение норадреналина побуждает организм расщеплять жировые запасы для получения энергии, сжигая больше калорий без увеличения физической активности.

Ультрафиолетовое излучение также привело к превращению жировой ткани в бурый жир, который сжигает энергию для производства тепла в организме.

Благодаря этому мышки хоть и ели больше обычного, но все же не набирали лишний вес.

«Это исследование показывает, что воздействие ультрафиолета не только влияет на кожу, но и играет глубокую роль в энергетическом метаболизме и процессах гомеостаза нашего организма», — говорит один из авторов работы, ведущий исследователь и дерматолог больницы Сеульского национального университета Джин Хо Чунг.

Косметология

Дерматолог, косметолог

Загораем без риска для здоровья

По словам дерматолога Анны Лебедевой, переусердствовать с солнечными ваннами явно не стоит: слишком большая доза ультрафиолета может спровоцировать ожог и загар в стиле облезлой кошки.

Кроме того, не стоит пренебрегать СПФ-защитой. Крем не сможет полностью блокировать лучи, так что цвет кожи может стать чуть менее смуглым в итоге, зато вы снизите риск фотостарения и рака кожи.

Кроме того, есть несколько простых хитростей, которые помогут получить более красивый и вместе с тем менее опасный загар.

  • Добавьте витамины. Витамины А, Е, С, D, группы В можно пропить за месяц до предполагаемой поездки в теплые края. Но учтите, слишком высокие дозы витамина А на солнце противопоказаны.

  • Сделайте пилинг. Гладкая кожа — залог ровного и красивого загара.

  • Посетите косметолога. Если вы пользуетесь ботоксом, сделайте инъекции за 2-3 недели до поездки.

  • Ешьте дыню, морковь, петрушку, персики — эти продукты усилят загар и защитят кожу от негативного воздействия.

  • Не пейте спиртного. Горячительные напитки сушат кожу и замедляют процесс появления загара.

  • Намажьтесь кремом. Есть специальные средства с кофеином и тирозином, которые позволяют быстрее добиться бронзового загара.

Автор текста:Дарья Гапионок
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