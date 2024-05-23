Сейчас самое время: неожиданный способ сжечь лишний жир без усилий

Ничего не делать, лежать и худеть — мечта для многих. Конечно, если вы целыми днями не двигаетесь и едите бургеры в неадекватных количествах, никакие хитрости не помогут вам сбросить лишние килограммы. Однако врачи все-таки говорят: есть кое-какие способы немного ускорить процесс похудения.