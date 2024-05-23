Сейчас самое время: неожиданный способ сжечь лишний жир без усилий

Ничего не делать, лежать и худеть — мечта для многих. Конечно, если вы целыми днями не двигаетесь и едите бургеры в неадекватных количествах, никакие хитрости не помогут вам сбросить лишние килограммы. Однако врачи все-таки говорят: есть кое-какие способы немного ускорить процесс похудения.
Так, дерматологи из больницы Сеульского национального университета в Южной Корее выяснили: регулярное пребывание на солнце может действовать как естественный сжигатель жира.
Эксперименты на мышах
Ученые в течение 12 недель подвергали воздействию ультрафиолетового излучения мышей.
УФ-излучение вызвало повышение уровня нейромедиатора норадреналина, который играет решающую роль в реакции организма «бей или беги». Норадреналин также помогает регулировать уровень глюкозы в крови.
Кроме того, у мышей повысился уровень гормона лептина. По идее, это должно было спровоцировать усиление чувства голода.
Однако авторы работы заметили обратный эффект: оказалось, что повышенное выделение норадреналина побуждает организм расщеплять жировые запасы для получения энергии, сжигая больше калорий без увеличения физической активности.
Ультрафиолетовое излучение также привело к превращению жировой ткани в бурый жир, который сжигает энергию для производства тепла в организме.
Благодаря этому мышки хоть и ели больше обычного, но все же не набирали лишний вес.
«Это исследование показывает, что воздействие ультрафиолета не только влияет на кожу, но и играет глубокую роль в энергетическом метаболизме и процессах гомеостаза нашего организма», —
Загораем без риска для здоровья
По словам дерматолога Анны Лебедевой, переусердствовать с солнечными ваннами явно не стоит: слишком большая доза ультрафиолета может спровоцировать ожог и загар в стиле облезлой кошки.
Кроме того, не стоит пренебрегать СПФ-защитой. Крем не сможет полностью блокировать лучи, так что цвет кожи может стать чуть менее смуглым в итоге, зато вы снизите риск фотостарения и рака кожи.
Кроме того, есть несколько простых хитростей, которые помогут получить более красивый и вместе с тем менее опасный загар.
Добавьте витамины. Витамины А, Е, С, D, группы В можно пропить за месяц до предполагаемой поездки в теплые края. Но учтите, слишком высокие дозы витамина А на солнце противопоказаны.
Сделайте пилинг. Гладкая кожа — залог ровного и красивого загара.
Посетите косметолога. Если вы пользуетесь ботоксом, сделайте инъекции за 2-3 недели до поездки.
Ешьте дыню, морковь, петрушку, персики — эти продукты усилят загар и защитят кожу от негативного воздействия.
Не пейте спиртного. Горячительные напитки сушат кожу и замедляют процесс появления загара.
Намажьтесь кремом. Есть специальные средства с кофеином и тирозином, которые позволяют быстрее добиться бронзового загара.