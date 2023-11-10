Гепатолог Заботина рассказала, что на самом деле произойдет с организмом после чистки печени

«Сразу проясняем ситуацию: „шлаки“ — это термин из металлургической промышленности, в медицине такого понятия нет и никогда не было. Теперь по поводу токсинов: если бы они копились в организме, мы бы лежали в реанимации с отравлением и токсикозом», — говорит Елена Парецкая.