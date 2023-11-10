Гепатолог Заботина рассказала, что на самом деле произойдет с организмом после чистки печени

Наш организм — это крайне сложная, но при этом слаженная система, которой никакая дополнительная помощь не требуется. Одно дело, когда врач диагностировал какое-то заболевание, его требуется лечить таблетками или хирургическим путем. Но совершенно другое дело — это различные чистки организма.
Причем чаще всего хотят почистить именно печень. Ведь через этот орган проходят «отходы», кроме того, он не умеет болеть. Порой печени действительно требуется лечение, но опять же только в том случае, если специалист выявил болезнь и поставил соответствующий диагноз.
Гепатолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
«Здоровая печень в профилактической чистке (тюбажах, зондированиях и детоксах) не нуждается, это нефизиологично. Не мешайте ей работать», — говорит гепатолог.
Справка
Тюбаж — лечебная процедура, которая направлена на опорожнение желчного пузыря. Проведение тюбажа осуществляется посредством введения зонда — гибкой трубки, которая проходит через рот. Во время процедуры начинает вытекать желчь — сначала из двенадцатиперстной кишки, затем из желчного пузыря и печени.
Дуоденальное зондирование — похожая процедура, когда собирается желчь из разных органов. Подробнее — ЗДЕСЬ.
Детокс — метод очистки какого-либо органа с помощью БАДов, жестких диет, «полезных» травок и так далее.
Например, вы решили почистить печень с помощью тюбажа. Сама процедура крайне неприятная, кроме того, последствия вам тоже вряд ли понравятся.
По словам гепатолога, вот что может ждать после:
диарея: всю «загрязненную» желчь выгнали, что не может не сказаться на других органах. Кишечник будет совсем не рад, и вы это точно почувствуете»
желчная колика и механическая желтуха в результате движения мелких желчных камней и закупорки ими протоков;
острый билиарный панкреатит. Может развиться из-за застревания камня у выхода протока в двенадцатиперстную кишку, вследствие чего желчь обратным ходом попадает в проток поджелудочной железы.
Все это звучит крайне неприятно, создаст вам дополнительные проблемы со здоровьем и точно не принесет никакой пользы. Все заболевания, будь то патологии желчного пузыря, печени или других органов лечат в соответствии с клиническими рекомендациями. Это доказанные наукой методы — как терапевтические, так и хирургические.
Аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиологЛичный сайт
Наш организм не нужно чистить от шлаков и токсинов.
«Сразу проясняем ситуацию: „шлаки“ — это термин из металлургической промышленности, в медицине такого понятия нет и никогда не было. Теперь по поводу токсинов: если бы они копились в организме, мы бы лежали в реанимации с отравлением и токсикозом», — говорит Елена Парецкая.
Токсины обычно проникают в организм извне, при отравлениях различными веществами. Те промежуточные метаболиты, которые образуются в теле, активно нейтрализуются собственной системой детоксикации — печенью и почками. Они работают непрерывно и круглосуточно проводят детокс, если вдруг в тело попало потенциально опасное соединение. Кстати, похмелье — один из примеров попадания токсинов, и печень в течение суток-двух чудесно справляется с детоксом без помощи различных смузи, пилюль и диет.