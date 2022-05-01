Целоваться с любимым человеком — это, безусловно, очень приятно. И, как говорят врачи, довольно полезно не только для психического, но и для физического здоровья. Впрочем, порой неудачный поцелуй может стать причиной развития опасных и даже смертельных болезней.
Вот что происходит с нашим телом, организмом и здоровьем, когда мы целуемся:
Вы защищаете зубы от кариеса
Cтоматолог Халед Касем
Дело в том, что во время поцелуя во рту человека обильно выделяется слюна. Она помогает жевать, предотвращает неприятный запах изо рта и борется с микробами. Кроме того, в слюне есть кислоты, которые потом оседают на зубах и снижают риск развития кариеса.
Вы укрепляете иммунитет
Обмен слюной еще и позволяет сделать иммунитет крепче. Дело в том, что во время поцелуя передается более 250 видов бактерий. Австрийский врач Ульф Беминг считает, что это даже позволяет приравнять эффект от поцелуя к эффекту от вакцинации. Дело в том, что пятая часть бактерий индивидуальна, и новые микроорганизмы активизируют иммунную систему и повышают защитные свойства организма. Так что хотите меньше болеть — целуйтесь почаще.
Вы снижаете риск инфаркта
А вот тут слюна ни при чем — весь секрет в правильном дыхании. Дело в том, что во время поцелуя мы начинаем дышать гораздо чаще. В итоге наша кровь обогащается кислородом, что идет на пользу сердцу. Еще у целующихся снижается выработка кортизола — гормона, провоцирующего стресс. Кроме того, во время поцелуя падает уровень холестерина в крови. Все это вместе уменьшает шансы столкнуться с инфарктом миокарда.
Вы спасаетесь от депрессии и продлеваете молодость
Поцелуй не только снимает стресс — он еще и вызывает мощный выброс эндорфинов — главных гормонов радости. Тот, кто регулярно целуется, более защищен от меланхолии и депрессии.
А еще поцелуи позволяют дольше оставаться красивыми, что тоже поднимает настроение. Дело в том, что в этом процессе задействованы более 30 мышц лица. Так что такие ласки — отличная альтернатива лицевой гимнастики и массажу и хорошая защита от морщин.
Вы рискуете заразиться
Увы, несмотря на все вышеперечисленные плюсы, поцелуи все-таки могут довести и до не самых приятных последствий. Обмен слюны, о пользе которого было сказано выше, еще и может стать источником заражения.
Например, через поцелуи легко заразиться ОРВИ и коронавирусом. Поэтому не стоит целовать человека, у которого есть симптомы этих болезней.
Кроме того, по некоторым исследованиям, при поцелуе передается вирус папилломы человека, который считается основной причиной рака шейки матки.
Мононуклеоз нередко называют «болезнью поцелуев» — потому что именно так он чаще всего передается. Это вирусное заболевание, которое сопровождается лихорадкой, ангиной, поражением лимфатических узлов, печени, селезенки и характерными изменениями гемограммы (моноцитоз).
Однако даже не это самое страшное: если вирус проникнет в мозг, то через много лет человек рискнет столкнуться с рассеянным склерозом — недугом, который способен превратить человека в инвалида. А в некоторых случаях вирус может спровоцировать лифому. Довольное неприятное последствие неудачного поцелуя.
Кроме того, после страстных поцелуев вы можете столкнуться с… гастритом. Дело в том, что одним из самых частых причин развития этой болезни — действие бактерии Helicobacter pylori. Которую вполне можно передать друг другу со слюной.
Еще во время поцелуя возможно заразиться цитомегаловирусной (ЦМВ) инфекцией. Она вызывает герпес 5 типа. Эта болезнь очень опасна для женщин. Нередко недуг вообще никак не дает о себе знать до того момента, пока женщина не забеременеет. Однако потом инфекция провоцирует выкидыши и замершую беременность.
Что же делать для того чтобы не заразить ближнего своего во время поцелуя? От всего, конечно, уберечься не получится. Однако элементарная гигиена полости рта снизит возможные риски.