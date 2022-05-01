Вы рискуете заразиться

Увы, несмотря на все вышеперечисленные плюсы, поцелуи все-таки могут довести и до не самых приятных последствий. Обмен слюны, о пользе которого было сказано выше, еще и может стать источником заражения.

Например, через поцелуи легко заразиться ОРВИ и коронавирусом. Поэтому не стоит целовать человека, у которого есть симптомы этих болезней.

Кроме того, по некоторым исследованиям, при поцелуе передается вирус папилломы человека, который считается основной причиной рака шейки матки.

Мононуклеоз нередко называют «болезнью поцелуев» — потому что именно так он чаще всего передается. Это вирусное заболевание, которое сопровождается лихорадкой, ангиной, поражением лимфатических узлов, печени, селезенки и характерными изменениями гемограммы (моноцитоз).

Однако даже не это самое страшное: если вирус проникнет в мозг, то через много лет человек рискнет столкнуться с рассеянным склерозом — недугом, который способен превратить человека в инвалида. А в некоторых случаях вирус может спровоцировать лифому. Довольное неприятное последствие неудачного поцелуя.

Кроме того, после страстных поцелуев вы можете столкнуться с… гастритом. Дело в том, что одним из самых частых причин развития этой болезни — действие бактерии Helicobacter pylori. Которую вполне можно передать друг другу со слюной.

Еще во время поцелуя возможно заразиться цитомегаловирусной (ЦМВ) инфекцией. Она вызывает герпес 5 типа. Эта болезнь очень опасна для женщин. Нередко недуг вообще никак не дает о себе знать до того момента, пока женщина не забеременеет. Однако потом инфекция провоцирует выкидыши и замершую беременность.

Что же делать для того чтобы не заразить ближнего своего во время поцелуя? От всего, конечно, уберечься не получится. Однако элементарная гигиена полости рта снизит возможные риски.