поцелуй
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Целоваться с любимым человеком — это, безусловно, очень приятно. И, как говорят врачи, довольно полезно не только для психического, но и для физического здоровья. Впрочем, порой неудачный поцелуй может стать причиной развития опасных и даже смертельных болезней.

Вот что происходит с нашим телом, организмом и здоровьем, когда мы целуемся:

Вы защищаете зубы от кариеса

Cтоматолог Халед Касем советует всем, кто следит за здоровьем зубов и ротовой полости, целоваться по 4 минуты в день.

Дело в том, что во время поцелуя во рту человека обильно выделяется слюна. Она помогает жевать, предотвращает неприятный запах изо рта и борется с микробами. Кроме того, в слюне есть кислоты, которые потом оседают на зубах и снижают риск развития кариеса.

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Вы укрепляете иммунитет

Обмен слюной еще и позволяет сделать иммунитет крепче. Дело в том, что во время поцелуя передается более 250 видов бактерий. Австрийский врач Ульф Беминг считает, что это даже позволяет приравнять эффект от поцелуя к эффекту от вакцинации. Дело в том, что пятая часть бактерий индивидуальна, и новые микроорганизмы активизируют иммунную систему и повышают защитные свойства организма. Так что хотите меньше болеть — целуйтесь почаще.

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Вы снижаете риск инфаркта

А вот тут слюна ни при чем — весь секрет в правильном дыхании. Дело в том, что во время поцелуя мы начинаем дышать гораздо чаще. В итоге наша кровь обогащается кислородом, что идет на пользу сердцу. Еще у целующихся снижается выработка кортизола — гормона, провоцирующего стресс. Кроме того, во время поцелуя падает уровень холестерина в крови. Все это вместе уменьшает шансы столкнуться с инфарктом миокарда.

Вы спасаетесь от депрессии и продлеваете молодость

Поцелуй не только снимает стресс — он еще и вызывает мощный выброс эндорфинов — главных гормонов радости. Тот, кто регулярно целуется, более защищен от меланхолии и депрессии.

А еще поцелуи позволяют дольше оставаться красивыми, что тоже поднимает настроение. Дело в том, что в этом процессе задействованы более 30 мышц лица. Так что такие ласки — отличная альтернатива лицевой гимнастики и массажу и хорошая защита от морщин.

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Вы рискуете заразиться

Увы, несмотря на все вышеперечисленные плюсы, поцелуи все-таки могут довести и до не самых приятных последствий. Обмен слюны, о пользе которого было сказано выше, еще и может стать источником заражения.

Например, через поцелуи легко заразиться ОРВИ и коронавирусом. Поэтому не стоит целовать человека, у которого есть симптомы этих болезней.

Кроме того, по некоторым исследованиям, при поцелуе передается вирус папилломы человека, который считается основной причиной рака шейки матки.

Мононуклеоз нередко называют «болезнью поцелуев» — потому что именно так он чаще всего передается. Это вирусное заболевание, которое сопровождается лихорадкой, ангиной, поражением лимфатических узлов, печени, селезенки и характерными изменениями гемограммы (моноцитоз).

Однако даже не это самое страшное: если вирус проникнет в мозг, то через много лет человек рискнет столкнуться с рассеянным склерозом — недугом, который способен превратить человека в инвалида. А в некоторых случаях вирус может спровоцировать лифому. Довольное неприятное последствие неудачного поцелуя.

Кроме того, после страстных поцелуев вы можете столкнуться с… гастритом. Дело в том, что одним из самых частых причин развития этой болезни — действие бактерии Helicobacter pylori. Которую вполне можно передать друг другу со слюной.

Еще во время поцелуя возможно заразиться цитомегаловирусной (ЦМВ) инфекцией. Она вызывает герпес 5 типа. Эта болезнь очень опасна для женщин. Нередко недуг вообще никак не дает о себе знать до того момента, пока женщина не забеременеет. Однако потом инфекция провоцирует выкидыши и замершую беременность.

Что же делать для того чтобы не заразить ближнего своего во время поцелуя? От всего, конечно, уберечься не получится. Однако элементарная гигиена полости рта снизит возможные риски.

Дарья Балясникова