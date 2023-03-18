Эта привычка, с которой мы начинаем дачный сезон, может серьезно навредить здоровью

Во многих регионах еще холодно, но дачники уже начали подготовку к новому сезону: высаживают рассаду, выбирают инвентарь. Все это приятные хлопоты, но не стоит забывать о себе — важно подготовить к новому дачному сезону и свой организм: активные огородные работы на открытом солнце могут привести к обострению заболеваний сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, ЖКТ и других.

Простые меры профилактики не потребуют серьезных затрат времени и бюджета, но помогут обезопасить себя от плохого самочувствия и возможной госпитализации в больницу. О том, как подготовиться к переезду на дачу или регулярным работам в огороде, «Доктор Питер» поговорил с врачом-кардиологом клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Анастасией Трифановой.