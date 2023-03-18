Эта привычка, с которой мы начинаем дачный сезон, может серьезно навредить здоровью

Во многих регионах еще холодно, но дачники уже начали подготовку к новому сезону: высаживают рассаду, выбирают инвентарь. Все это приятные хлопоты, но не стоит забывать о себе — важно подготовить к новому дачному сезону и свой организм: активные огородные работы на открытом солнце могут привести к обострению заболеваний сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, ЖКТ и других.
Простые меры профилактики не потребуют серьезных затрат времени и бюджета, но помогут обезопасить себя от плохого самочувствия и возможной госпитализации в больницу. О том, как подготовиться к переезду на дачу или регулярным работам в огороде, «Доктор Питер» поговорил с врачом-кардиологом клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Анастасией Трифановой.
кардиолог-терапевт клиники «Будь Здоров» в Санкт-ПетербургеЛичный сайт
Дачные проблемы
По мере увеличения возраста мы накапливаем хронические болезни. При резком изменении привычного образа жизни всегда есть риск того, что проблемы со здоровьем обострятся. Например, когда дачники только открывают сезон, то в стремлении сделать все и сразу часто перетруждаются.
Результат: боли в спине и обострение остеохондроза или артрита, растяжения, высокое давление, головная боль. В списке наиболее частых причин обращения дачников к врачам на первом месте стоит именно обострение хронических недугов. На лидерских позициях по дачным недугам как минимум пять различных проблем со здоровьем, о которых всегда стоит помнить:
гипертонические кризы и ухудшение течения артериальной гипертензии;
развитие острых кишечных инфекций;
резкая боль в спине, из-за чего ограничивается подвижность;
различные травмы (ушибы, порезы, рваные раны, переломы и т.д.);
солнечные ожоги, тепловой удар.
Все эти проблемы могут привести к серьезным последствиям, если о них не подумать еще до отъезда. Поэтому важно позаботиться о профилактике заранее.
С чего начать подготовку?
Самое важно — заранее пройти в поликлинике скрининг здоровья, говоря проще — диспансеризацию. Визит к терапевту для консультации и осмотра — ваш первый шаг. Врачу традиционно следует сообщить:
о жалобах на самочувствие (а также когда они появляются, с какими факторами могут быть связаны);
о том, какие лекарственные препараты вы принимаете постоянно;
какие наследственные и хронические заболевания у вас есть.
После уточнения анамнеза врач порекомендует, каких еще специалистов вам следует посетить, какие инструментальные исследования сделать и лабораторные анализы сдать.
Также терапевт подскажет, как собрать на дачу аптечку, чтобы можно было оказать себе первую помощь. Это очень важный момент, так как не всегда возможно быстро вызвать врача или самому добраться до поликлиники или больницы.
Обычно необходимый минимум исследований включает: флюорографию, ЭКГ в 12 отведениях, УЗИ, общие анализы крови и мочи, биохимический анализ крови, анализ крови на железо, глюкозу, гормоны щитовидной железы. Консультации узких специалистов назначаются исходя из анамнеза пациента (например, кардиолога, эндокринолога, невролога).
После визита к врачу вы будете знать, какие проблемы со здоровьем у вас есть и как их нужно корректировать. При наличии хронических патологий, требующих постоянного приема препаратов, стоит обсудить с узким специалистом схему лечения. Возможно, с учетом изменяющихся условий активности она потребует коррекции.
Собрать аптечку
Если дачный массив находится достаточно далеко от дома и магазинов, аптек, вы планируете проводить там много времени или проживать на постоянной основе, стоит позаботиться о том, чтобы в дачной аптечке было все необходимое на случай экстренных ситуаций. Среди ночи в нескольких десятках километров от города оказать себе помощь даже при банальной простуде — это целый квест. Поэтому соберите аптечку с помощью советов врача-терапевта.
Например, в нее могут войти следующие категории средств:
средства для обработки ран и мелких порезов, пластыри, бинты;
средства для коррекции давления;
жаропонижающие и обезболивающие препараты, которые вы принимаете обычно;
антигистаминные средства;
сорбенты;
препараты для лечения хронических заболеваний (запас примерно на 2-недельный курс).
Дополнительно стоит положить в аптечку те средства, которыми вы периодически пользуетесь дома при возникновении каких-либо проблем со здоровьем. Заранее уточните у соседей, где находится ближайший аптечный пункт.
Постепенно расширяйте объем нагрузок
Поскольку дачная жизнь у большинства людей подразумевает определенную физическую нагрузку — наклоны, перенос предметов, прополку, полив и т.д., с непривычки, если не подготовиться заранее, после первого же дня на даче можно слечь с болью в спине, ногах, руках и шее. Чтобы этого избежать, стоит заранее позаботиться о расширении объема физической нагрузки. Возьмите за правило делать утреннюю зарядку, быть активнее в течение дня, ходить пешком за продуктами, подниматься по лестнице (по возможности).
По приезде на дачу не стоит сразу бросаться делать все дела, что накопились за зиму. Разумно разделите все по мере срочности, ежедневно выполняйте небольшой объем, обязательно чередовать труд и отдых. Перед началом садовых работ сделайте небольшую разминку, чтобы усилить приток крови к мышцам — это поможет им эффективнее работать.
Следите за питанием
Еще одна проблема дачников — это переход на другой стиль питания. Дома обычно есть время приготовить полноценный обед, на даче многие обходятся перекусами всухомятку или налегают на шашлыки, жирные, плотные и калорийные блюда, фастфуд или полуфабрикаты. Это неправильно и может привести к расстройствам ЖКТ и набору веса.
Старайтесь максимально приблизить рацион на даче к тому, чем вы привыкли питаться дома. Особенно это важно тем людям, которые страдают от болезней органов пищеварения.
Пополните запасы витаминов и микроэлементов
За долгую зиму организм активно расходует ресурсы, и с приходом весны их стоит пополнить. Чаще добавляйте в рацион свежие растительные продукты — зелень, овощи, фрукты. Обсудите с врачом прием витаминно-минеральных добавок, которые помогут поддержать силы и уменьшить стрессовые нагрузки на организм.
Прежде чем начинать прием витаминов, обязательно необходимо сдать анализ крови на их содержание. Это недорого, но очень грамотно, так как, принимая витамины без предварительного анализа, есть риск вызвать гипервитаминоз.
Дополнительно стоит подобрать для дачных работ удобные одежду и обувь, а также головной убор. Они не должны стеснять движений, давить и натирать кожу, все элементы одежды должны хорошо впитывать жидкость (пот) и пропускать воздух.