В теории все звучит просто: больше овощей, фруктов, качественные продукты, баланс белков, жиров и углеводов — вот и весь секрет сбалансированного питания, от которого так сильно зависит наше самочувствие. Но на деле многие люди едва сводят концы с концами и не имеют средств на хорошую еду. Даже более обеспеченные не могут не замечать, как быстро растут цены в продуктовых магазинах.
Клинический диетолог Патриция Крыницкая рассказала, как можно экономить на еде и при этом придерживаться принципов здорового питания.
Планируйте меню
Если вы не составили список покупок и просто пришли в магазин купить что-то поесть, вполне возможно, что вы нахватаете полуфабрикатов и сладостей. Это и дорого, и не слишком полезно.
Диетолог рекомендует продумывать свое питание заранее. Можно еще и готовить еду впрок раз в два дня, что поможет сэкономить время и уменьшит соблазн утолить голод впопыхах снеками. Кроме того, продуманный рацион позволит не переводить продукты просто так: когда вы знаете, зачем вам молоко и что вы хотите с ним сделать, оно не успеет скиснуть в холодильнике.
Поешьте перед походом в магазин
Совет вроде банальный, но очень эффективный. Как поясняет эксперт, очень тяжело придерживаться заранее составленного списка продуктов, если все, о чем вы можете думать, — чем бы утолить голод. И едва ли под воздействием этого желания вы пойдете искать гречу. Скорее булочки и шоколадные батончики. В итоге и лишние деньги потратите, и объедитесь не самой полезной пищей.
Ищите акции и покупайте впрок
Пустой холодильник нередко толкает на соблазн заказать доставку еды, что тоже может ударить и по здоровью, и по кошельку. Поэтому старайтесь покупать продукты с запасом, советует Крыницкая. Обращайте внимание на акции: иногда с их помощью можно купить по привлекательной цене сразу много продуктов долгого хранения.
Замораживайте продукты
Что делать, если продуктов осталось слишком много и вы не хотите их выбрасывать? Попробуйте их заморозить! Попробуйте также заготавливать замороженные овощи и фрукты — это поможет экономить на них в холодное время года.
Попробуйте использовать остатки
Осталось немного овощей? Попробуйте смешать их для супа-пюре. Зачерствел хлеб? Сделайте из него гренки для салата. Словом, прежде чем выкинуть еду, попробуйте придумать, как можно ее использовать.
Выбирайте простые продукты
Вполне возможно, что вам не хватает денег на киноа, авокадо и форель. Однако есть немало куда более доступных и не менее полезных продуктов. Бананы, картофель, рис, сельдь, крупы — все это может стать основой сбалансированного рациона.