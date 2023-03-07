В теории все звучит просто: больше овощей, фруктов, качественные продукты, баланс белков, жиров и углеводов — вот и весь секрет сбалансированного питания, от которого так сильно зависит наше самочувствие. Но на деле многие люди едва сводят концы с концами и не имеют средств на хорошую еду. Даже более обеспеченные не могут не замечать, как быстро растут цены в продуктовых магазинах.

Клинический диетолог Патриция Крыницкая рассказала, как можно экономить на еде и при этом придерживаться принципов здорового питания.