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Раскрыта формула приготовления идеальных макарон: эти 4 ошибки совершают даже опытные хозяйки

Наверняка вы добавляете соль, когда варите макароны. Как она может повлиять на качество продукта? И как вообще можно приготовить идеальные макароны? Ученые США озадачились этими вопросами и нашли ответы.

3 марта 20235
Раскрыта формула приготовления идеальных макарон: эти 4 ошибки совершают даже опытные хозяйки
Источник:
freepik

Макароны — любимый многими продукт. Быстро, вкусно, прекрасно сочетается с мясом, рыбой, овощами и различными соусами. Готовить их действительно просто: вскипятил воду, бросил макароны, подождал несколько минут. Но можно ли сделать это блюдо в разы полезнее?

Ученые из Американского химического общества (ACS) решили проверить, как влияют на свойства макарон различные способы варки. И первое, на что они обратили внимание, — это то, какую соль добавляют. Так, в некоторых странах принято все готовить с йодированной солью — она помогает избежать дефицита йода в организме и вообще считается гораздо более полезной.

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Однако приготовление макарон в воде с йодированной поваренной солью может привести к образованию потенциально вредных побочных продуктов. Дело в том, что в большинстве стран водопроводная вода обрабатывается хлором или хлорамином. Предыдущие исследования показали, что при нагревании пшеничной муки в водопроводной воде, содержащей остаточный хлор и приправленной йодированной поваренной солью, могут образовываться потенциально вредные йодированные побочные продукты дезинфекции.

Поэтому ученые и решили выяснить, как можно максимально снизить вред от водопроводной воды и при этом сохранить пользу макарон и йодированной соли. Они готовили их различными способами: после каждого команда измеряла количество йодированных тригалометанов в воде и макаронах — именно они считаются потенциально токсичными соединениями.

В идеальной формуле приготовления макарон всего 4 правила:

  1. макароны следует варить без крышки,

  2. приготовленные макароны обязательно стоит тщательно процедить от воды, в которой они варились,

  3. йодированную соль нужно добавлять в самом конце варки,

  4. если вы используете гималайскую, розовую или другую соль, то добавлять ее можно на любом этапе готовки.

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— Варка макарон без крышки позволяет испаряться хлорированным и йодированным соединениям, а процеживание лапши удаляет большую часть загрязняющих веществ. Добавление йодированной соли в конце приготовления должно снизить риск образования побочных продуктов, — пояснили ученые.

Кстати

Думаете, что макароны не могут быть частью здорового питания и совершенно неуместны в рационе, когда нужно снизить вес? Вовсе нет! Их можно и нужно есть, даже если вы худеете.

Как приготовить пасту и сократить количество калорий, чтобы не допустить увеличения веса, рассказала нутрициолог Юлия Игнатенко.

Автор текста:Софья Хромова
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