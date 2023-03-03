Раскрыта формула приготовления идеальных макарон: эти 4 ошибки совершают даже опытные хозяйки

Макароны — любимый многими продукт. Быстро, вкусно, прекрасно сочетается с мясом, рыбой, овощами и различными соусами. Готовить их действительно просто: вскипятил воду, бросил макароны, подождал несколько минут. Но можно ли сделать это блюдо в разы полезнее?
Ученые из Американского химического общества (ACS) решили
Однако приготовление макарон в воде с йодированной поваренной солью может привести к образованию потенциально вредных побочных продуктов. Дело в том, что в большинстве стран водопроводная вода обрабатывается хлором или хлорамином. Предыдущие исследования показали, что при нагревании пшеничной муки в водопроводной воде, содержащей остаточный хлор и приправленной йодированной поваренной солью, могут образовываться потенциально вредные йодированные побочные продукты дезинфекции.
Поэтому ученые и решили выяснить, как можно максимально снизить вред от водопроводной воды и при этом сохранить пользу макарон и йодированной соли. Они готовили их различными способами: после каждого команда измеряла количество йодированных тригалометанов в воде и макаронах — именно они считаются потенциально токсичными соединениями.
В идеальной формуле приготовления макарон всего 4 правила:
макароны следует варить без крышки,
приготовленные макароны обязательно стоит тщательно процедить от воды, в которой они варились,
йодированную соль нужно добавлять в самом конце варки,
если вы используете гималайскую, розовую или другую соль, то добавлять ее можно на любом этапе готовки.
— Варка макарон без крышки позволяет испаряться хлорированным и йодированным соединениям, а процеживание лапши удаляет большую часть загрязняющих веществ. Добавление йодированной соли в конце приготовления должно снизить риск образования побочных продуктов, — пояснили ученые.
Кстати
Думаете, что макароны не могут быть частью здорового питания и совершенно неуместны в рационе, когда нужно снизить вес? Вовсе нет! Их можно и нужно есть, даже если вы худеете.
Как приготовить пасту и сократить количество калорий, чтобы не допустить увеличения веса, рассказала нутрициолог Юлия Игнатенко.