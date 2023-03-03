Раскрыта формула приготовления идеальных макарон: эти 4 ошибки совершают даже опытные хозяйки

Макароны — любимый многими продукт. Быстро, вкусно, прекрасно сочетается с мясом, рыбой, овощами и различными соусами. Готовить их действительно просто: вскипятил воду, бросил макароны, подождал несколько минут. Но можно ли сделать это блюдо в разы полезнее?

Ученые из Американского химического общества (ACS) решили проверить, как влияют на свойства макарон различные способы варки. И первое, на что они обратили внимание, — это то, какую соль добавляют. Так, в некоторых странах принято все готовить с йодированной солью — она помогает избежать дефицита йода в организме и вообще считается гораздо более полезной.