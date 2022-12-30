Эта поза для сна поможет быстро избавиться от изжоги

От изжоги мы чаще всего страдаем в новогодние праздники — оливье, селедка под шубой, жареная курица и алкоголь дают о себе знать. И вот вы легли спать, но дремоту нарушает жжение в груди и легкая тошнота. В таком случае попробуйте перевернуться на левый бок, говорит эксперт по сну Эшли Хейнсворт.

— Когда дело доходит до минимизации нежелательных последствий кислотного рефлюкса, лучше всего спать на боку, а точнее — на левом боку. Тут уже будет решать гравитация. Когда человек ложится на левый бок, то в такой позе ЖКТ проще всего переваривать пищу, перемещать ее из желудка в кишечник , — цитирует эксперта британское издание Express.

Если вы понимаете, что через некоторое время вам не стало лучше, то терпеть точно не стоит. Примите средство от изжоги — оно наверняка есть в вашей домашней аптечке. И, конечно же, старайтесь не переедать на праздниках: так и изжоги получится избежать, и фигуру сохранить.