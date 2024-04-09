Для чего врачи назначают анализ на АМГ у женщин и мужчин, объяснила гинеколог Уланкина

Но даже низкий уровень АМГ не считается абсолютным признаком бесплодия. Такие женщины могут зачать и выносить ребенка, но часто для этого им требуется медицинская помощь. Если АМГ ниже нормы, женщине могут рекомендовать ЭКО — процедуру искусственного оплодотворения. Результаты анализа на АМГ в этом случае помогут подобрать оптимальный протокол для пациентки: одним женщинам потребуется предварительная гормональная стимуляция яичников, чтобы получить несколько жизнеспособных яйцеклеток в одном цикле, другим ЭКО могут провести без стимуляции или с минимальной стимуляцией.