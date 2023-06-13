Диетолог Соломатина рассказала, для кого хлеб с маслом может оказаться ядом

На сливочном масле можно жарить, добавлять его в выпечку, горячие блюда или просто намазывать на хлеб. В последнем случае получается простой, но сытный бутерброд, особенно, если сверху положить кусочек сыра или колбасы.
Но некоторым людям придется отказаться от такого варианта перекуса, говорит диетолог Елена Соломатина.
Врач-диетолог
«Само по себе сочетание хлеба с маслом — это довольно вредно. Белый хлеб, кроме пустых калорий и сахара, практически ничего не несет, а сливочное масло достаточно калорийно и содержит холестерин», —
По словам диетолога, есть хлеб с маслом нельзя, если:
у вас есть сахарный диабет;
вы страдаете от лишнего веса.
Если же у вас нет проблем со здоровьем, то есть хлеб с маслом можно. Правда, всегда стоит помнить о мере и не увлекаться этим блюдом.
Чтобы снизить вред от бутерброда, запомните два простых совета:
белый хлеб замените на цельнозерновой;
кусочек масла размазывайте, а не отрезайте брусочком и просто кладите на хлеб.
В сливочном масле есть и польза
Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, к.м.н.
Дело в том, что сливочное масло богато жирными кислотами омега-3 и омега-6, аминокислотами и витаминами группы А, B, C, D, Е и К. Они незаменимые источники энергии для человека, благотворно влияют на состояние кожи, укрепляют волосы и ногти, замедляют процессы старения в организме.
«Сливочное масло является источником ненасыщенных жиров, поддерживающих тонус кровеносных сосудов, — объясняет Оксана Панова. — Благодаря лауриновой кислоте продукт также дает защиту от грибковых и микробных инфекций».
Самое жирное — традиционное масло: на долю жира в нем приходится 82,5%.
Следом идет любительское масло — 80%.
Третье место — крестьянское, в нем жира 72,5%.
Ниже всего процент жира в чайном (50%) и бутербродном (61,5%) маслах. Однако из-за большого объема жидкости эти сорта нуждаются в дополнительной стабилизации. А значит, в их составе почти наверняка будут различные консерванты, загустители и стабилизаторы.
Какое масло можно назвать самым полезным? Стоит ли его заменять маргарином или спредом? И что будет с организмом, если есть сливочное масло каждый день? Об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.