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Диетолог Соломатина рассказала, для кого хлеб с маслом может оказаться ядом

Бутерброд с маслом — это просто, сытно и вкусно. Однако если у вас есть определенные проблемы со здоровьем, то от него точно стоит отказаться, предупреждает врач.

13 июня 20232
Диетолог Соломатина рассказала, для кого хлеб с маслом может оказаться ядом
Источник:
iStockphoto

На сливочном масле можно жарить, добавлять его в выпечку, горячие блюда или просто намазывать на хлеб. В последнем случае получается простой, но сытный бутерброд, особенно, если сверху положить кусочек сыра или колбасы.

Но некоторым людям придется отказаться от такого варианта перекуса, говорит диетолог Елена Соломатина.

Елена Соломатина
Диетология

Врач-диетолог

«Само по себе сочетание хлеба с маслом — это довольно вредно. Белый хлеб, кроме пустых калорий и сахара, практически ничего не несет, а сливочное масло достаточно калорийно и содержит холестерин», — пояснила эксперт порталу «Москва 24».

По словам диетолога, есть хлеб с маслом нельзя, если:

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Если же у вас нет проблем со здоровьем, то есть хлеб с маслом можно. Правда, всегда стоит помнить о мере и не увлекаться этим блюдом.

Чтобы снизить вред от бутерброда, запомните два простых совета:

  • белый хлеб замените на цельнозерновой;

  • кусочек масла размазывайте, а не отрезайте брусочком и просто кладите на хлеб.

В сливочном масле есть и польза

Оксана Панова
Медицина

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, к.м.н.

Дело в том, что сливочное масло богато жирными кислотами омега-3 и омега-6, аминокислотами и витаминами группы А, B, C, D, Е и К. Они незаменимые источники энергии для человека, благотворно влияют на состояние кожи, укрепляют волосы и ногти, замедляют процессы старения в организме.

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«Сливочное масло является источником ненасыщенных жиров, поддерживающих тонус кровеносных сосудов, — объясняет Оксана Панова. — Благодаря лауриновой кислоте продукт также дает защиту от грибковых и микробных инфекций».

  • Самое жирное — традиционное масло: на долю жира в нем приходится 82,5%. 

  • Следом идет любительское масло — 80%.

  • Третье место — крестьянское, в нем жира 72,5%.

  • Ниже всего процент жира в чайном (50%) и бутербродном (61,5%) маслах. Однако из-за большого объема жидкости эти сорта нуждаются в дополнительной стабилизации. А значит, в их составе почти наверняка будут различные консерванты, загустители и стабилизаторы.

Какое масло можно назвать самым полезным? Стоит ли его заменять маргарином или спредом? И что будет с организмом, если есть сливочное масло каждый день? Об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Софья Хромова
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