Диетолог Даниленко объяснила, кому строго запрещено сухоядение во время поста

«Так, отказ от продуктов животного происхождения чреват дефицитом одной из основных групп нутриентов — белка, который важен организму для строительных целей и насыщения. Кроме того, мясо, птица и рыба — это отличные источники витаминов и минералов (витамины B12, В3, В6, и D, железо, цинк), нехватка которых может привести к развитию ряда заболеваний», — поясняет диетолог.