5 добавок, которые помогут мгновенно избавиться от метеоризма и вздутия живота

Почему после еды иногда мучит метеоризм — повышенное скопление газов в желудочно-кишечном тракте? Сильно пучит живот, он раздувается как шар, даже болит.
Причин может быть много — от погрешностей в питании до патологий желудочно-кишечного тракта. Если проблема доставляет серьезный дискомфорт, обязательно стоит обратиться к врачу-гастроэнтерологу и выяснить, почему вас мучат газы.
Так, повышенное газообразование могут вызвать некоторые продукты, например с большим количеством клетчатки или бобовые. У некоторых людей, особенно тех, кто склонен к синдрому избыточного бактериального роста, вздутие способно спровоцировать употребление углеводов, фруктозы и сахарозы.
Если метеоризм «нападает» от случая к случаю, и вы знаете, что питаетесь неидеально, пересмотрите свой рацион и воспользуйтесь советами диетологов. Эти добавки к еде помогут справиться со вздутием живота, пишет издание
Имбирь
Свежий имбирь или в порошке помогает облегчить боль в желудке и уменьшить газообразование в кишечнике, способствуя пищеварению. В составе имбиря есть противовоспалительное соединение гингерол, которое уменьшает газы и успокаивает желудок.
Фенхель
Отличное средство от метеоризма — масло семян фенхеля. Оно подавляет активность бактерий пищеварительного тракта и облегчает состояние. Его лучше добавлять в воду. Это позволит снизить газообразование и убрать вздутие живота.
Мята
Масло перечной мяты расслабляет мышцы, уменьшает спазм и метеоризм из-за активных соединений в его составе. Также мята способствует пищеварению — продвижению пищи по ЖКТ.
Звездчатый анис
Добавьте в воду парочку звездочек аниса (его еще называют бадьян), и газы не будут вас мучить. По мнению ученых, в составе бадьяна есть антиоксиданты, которые обладают антибактериальным действием.
Пробиотики
Они могут быть долгосрочным решением проблемы с повышенным газообразованием. Мгновенное облегчение вы получите вряд ли, но, если добавите их в свой рацион, со временем распрощаетесь с дискомфортом навсегда.
Пробиотики — это хорошие бактерии, которые мы помещаем в организм из внешних источников. Они способствуют здоровому балансу кишечных бактерий в целом и нормализуют пищеварение. Это могут быть кисломолочные продукты (например, сыр, йогурт) или специальные медицинские препараты.