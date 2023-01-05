Рождественский пост начался 28 ноября и продлится до самого Рождества Христова. После рождественской службы верующим разрешается переходить на привычную пищу. Но после нескольких недель достаточно серьезных ограничений в питании, предусматривающих отказ от мяса, молочных и ряда других продуктов, сразу вернуться к привычной плотной пище — достаточно сложно.
Пищеварительной системе нужен период адаптации. О том, как вернуться к обычному питанию после соблюдения поста, «Доктору Питеру» рассказала гастроэнтеролог, гепатолог, терапевт СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Александра Яковлева.
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Ограничения достаточно строгие
Рождественский пост достаточно строгий, он уступает по строгости только Великому посту, длящемуся 40 дней и подразумевающему самые жесткие ограничения. Во время рождественского поста запрещается мясная пища, молочные продукты и яйца, рыбу допустимо употреблять только в выходные и по большим праздникам. По вторникам, четвергам и субботам разрешается употребление пищи с растительным маслом.
В рационе преобладает растительная пища, что определенным образом влияет на работу пищеварительной системы. Поэтому резко, сразу с 7-го числа, налегать на жирное мясо и остальные ранее запретные продукты — не стоит. Есть шанс получить печеночную колику или боль в животе.
Кому нельзя поститься
Отдельным категориям людей вообще стоит отказаться от поста, поскольку церковь вполне это допускает по состоянию здоровья. Это беременные женщины и кормящие матери, люди с истощением, серьезными патологиями, которым диетическая коррекция показана по состоянию здоровья.
Да и в целом, если во время соблюдения поста человек чувствует недомогание, ухудшается состояние, нужно завершать пост ранее срока. Что еще стоит помнить, если вы выдержали все недели ограничений и планируете переходить на привычное питание?
Последовательно и умеренно
Главное правило выхода из любого поста — умеренность в еде и последовательность. За несколько недель организм привыкает к определенной диете и ограничениям в питании. Набрасываться на все «запрещенные» блюда и продукты сразу после окончания поста — губительная для здоровья практика. Резкий возврат к привычному рациону чреват обострением заболеваний желудка, желчного пузыря и поджелудочной железы. Но даже если проблем с пищеварением никогда ранее не было, это правило сохраняется.
Вам нужно две недели
Для здоровой и мягкой адаптации к новому рациону организму потребуется около двух недель. Этот срок может быть больше или меньше в зависимости от возраста и состояния здоровья человека. В период выхода из поста особое внимание следует уделить белковой пище. Начать стоит с молока и молочных продуктов, а затем постепенно переходить к яйцам.
Когда организм привыкнет к увеличению количества белка, можно включать в рацион мясные продукты. Оптимальный вариант — курица или индейка, а вот свинину и говядину лучше отложить на завершающий этап адаптации. Сделать рацион более разнообразным поможет рыба и морепродукты. Помимо белка они содержат большое количество полезных жиров.
Важно правильно готовить блюда
Из способов приготовления рекомендую выбирать тушение, варку или запекание. Жареное мясо после выхода из поста даст слишком большую нагрузку на желудочно-кишечный тракт и может спровоцировать приступ панкреатита или холецистита. Специи, пряности, копчености, маринады на основе уксуса должны оставаться под запретом, как минимум, в течение 10–12 дней с момента перехода к привычному питанию. Отдельно стоит сказать про алкоголь — спиртные напитки стоит пить не ранее чем через две недели после завершения поста.
Следим за калориями, чтобы не перебрать
В период выхода из поста особенно важно следить за потребляемыми калориями. Слишком калорийная пища и переедание перегружают пищеварительную систему, провоцируют колебания сахара в крови и могут привести к набору лишнего веса. В первую неделю следует минимизировать количество «быстрых» углеводов — отказаться от мучного, сладостей, молочного шоколада и кондитерских изделий с кремом.
Если хочется сладкого, лучше съесть банан или гроздь винограда. Подойдут пастила, зефир и натуральный мармелад — эти лакомства содержат меньше сахара и помогают улучшить работу кишечника за счет содержания пищевых волокон.
Нужны нагрузки
Умеренная физическая активность не даст «заплыть жирком» и повысит общий тонус организма. Бежать за абонементом в спортзал при этом необязательно. Начать можно и с обычной ходьбы. Хорошо подойдут лыжные прогулки, катание на коньках и бассейн.