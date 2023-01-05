Рождественский пост начался 28 ноября и продлится до самого Рождества Христова. После рождественской службы верующим разрешается переходить на привычную пищу. Но после нескольких недель достаточно серьезных ограничений в питании, предусматривающих отказ от мяса, молочных и ряда других продуктов, сразу вернуться к привычной плотной пище — достаточно сложно.

Пищеварительной системе нужен период адаптации . О том, как вернуться к обычному питанию после соблюдения поста, «Доктору Питеру» рассказала гастроэнтеролог, гепатолог, терапевт СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Александра Яковлева.