Что такое «хороший» и «плохой» холестерин и как определить его нормы

Чтобы узнать уровень холестерина в организме, необходимо сдать анализ крови из вены. Врачи предупреждают: голодать сутки вовсе не обязательно, однако легкий перекус допустим за 4-5 часов до процедуры. Но, как правило, для оценки липидного статуса не обойтись без исследования крови на триглицериды, и в этом случае лучше делать исследование натощак, говорит эксперт.