Что такое «хороший» и «плохой» холестерин и как определить его нормы

Холестерин — это жирорастворимая молекула, которая выполняет важнейшие функции в организме. Например, она участвует в строительстве клеточных мембран. Холестерин встраивается в них, делая мембраны более устойчивыми и гибкими. Это позволяет клеткам сохранять свою форму, защищать ткани и органы от внешних воздействий и обеспечивать нормальное функционирование организма в целом.
Терапевт, эндокринолог, кардиолог
«Еще одна важнейшая функция холестерина — это синтез половых гормонов. Речь идет об эстрогене и эстрадиоле. Они регулируют размножение, половое развитие и функции репродуктивной системы», — говорит эндокринолог.
Кроме того, холестерин участвует в синтезе миелина — вещества, которое обволакивает нервные волокна и обеспечивает эффективную передачу сигналов. За счет этого у человека нет проблем с координацией, мышцы держатся в тонусе, а мозг работает активно.
«Хороший» и «плохой» холестерин
Условно холестерин делят на «хороший» и «плохой».
«Плохой» холестерин относится к липопротеинам низкой плотности (ЛПНП). Высокий уровень ЛПНП в крови увеличивает риск образования бляшек в артериях (атеросклероза), что может привести к сердечным приступам и инсультам. ЛПНП транспортирует холестерин из печени в ткани и органы, где он может накапливаться и вызывать различные проблемы.
«Хороший» холестерин относится к липопротеинам высокой плотности (ЛПВП). Его можно назвать «защитником», так как он помогает удалить избыточный вредный холестерин из крови и тканей и тем самым снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. ЛПВП также способствует восстановлению поврежденных стенок артерий.
У каждого человека разный уровень того и другого холестерина в крови. Это сугубо индивидуальные показатели, которые зависят от многих факторов: генетической предрасположенности, возраста, образа жизни, пищевых привычек, истории болезни.
Анализ крови на холестерин
Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Чтобы узнать уровень холестерина в организме, необходимо сдать анализ крови из вены. Врачи предупреждают: голодать сутки вовсе не обязательно, однако легкий перекус допустим за 4-5 часов до процедуры. Но, как правило, для оценки липидного статуса не обойтись без исследования крови на триглицериды, и в этом случае лучше делать исследование натощак, говорит эксперт.
Еще один важный момент: перед анализом крови нельзя пить кофе, чай, сок, а вот чистая вода только приветствуется. Других строгих противопоказаний нет, если вам индивидуально их не назначил лечащий врач.
«Холестерин выше 5,2-6,2 ммоль/л или находящийся в пределах пограничных значений означает повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний. Также каждому будет полезно знать уровень липопротеинов низкой и высокой плотности, коэффициент атерогенности и уровень триглицеридов», — поясняет Маргарита Провоторова.
Нормы холестерина по возрасту
Дети
От рождения до 1 месяца — 1,6-4,01 ммоль/л
От 1 до 6 месяцев — 1,6-3,65
От 6 месяцев до 1 года — 1,97-5,59
От 1 года до 4 лет — 2,79-4,99
От 4 до 7 лет — 2,74-4,99
От 7 до 10 лет — 2,6-5,43
От 10 до 13 лет — 2,72-5,64
От 13 до 16 лет — 2,79-5,3
От 16 до 18 лет — 2,38-6,05
Взрослые женщины
В норме у женщин показатель общего холестерина — 3,6-5,2 ммоль/л.
15-20 лет — в пределах 3,08-5,18 ммоль/л
20-25 лет — впределах 3,16-5,6
25-30 лет — в пределах 3,32-5,7
30-35 лет — в пределах 3,37-5,9
35-40 лет- в пределах 3,63-6,2
40-45 лет — в пределах 3,81-6,53
45-50 лет - в пределах 3,94-6,86
50-55 лет — в пределах 4,20-7,38
55-60 лет — в пределах 4,45-7,77
60-65 лет - в пределах 4,45-7,69
65-70 лет — в пределах 4,43-7,8
от 70 лет — в пределах 4,48-7,25
Взрослые мужчины
В норме показатель общего холестерина у мужчин — 3,65,2 ммоль/л.
15-20 лет в пределах 2,93-5,10
20-25 лет — в пределах 3,16-5,59
25-30 лет — в пределах 3,44-6,32
30-35 лет — в пределах 3,57-6,58
35-40 лет — в пределах 3,78-6,99
40-45 лет — в пределах 3,91-6,94
45-50 лет — в пределах 4,09-7,15
50-55 лет — в пределах 4,09-7,17
55-60 лет — в пределах 4,04-7,15
60-65 лет — в пределах 4,12-7,15
65-70 лет — в пределах 4,09-7,10
от 70 лет — в пределах 3,73-6,86
Если мы говорим о норме, то у здорового человека в среднем концентрация холестерина в крови равна 3,2-5,0 ммоль/л.
Однако самостоятельной расшифровкой анализа заниматься стоит. Помните, что норма для всех своя. Она будет варьироваться в зависимости от возраста, пола, вредных привычек.
Кроме того, обязательно нужно оценивать уровень физической активности. Если есть лишний вес, большое значение имеет тип отложения жировой ткани. Самый неблагоприятный — абдоминальное ожирение, когда лишний жир сосредоточен вокруг живота.
Кстати, низкий холестерин — это тоже плохо. Чаще всего от него страдают женщины, которые сильно ограничивают свой рацион. В этом случае будут нарушены функции, в которых участвует холестерин, — синтез гормонов и витаминов, может развиваться общая дистрофия.
Если у вас повышен холестерин, то паниковать не стоит. Порой достаточно изменить образ жизни, чтобы показатели пришли в норму.
Для этого нужно:
изменить рацион, особенно отказаться от жирной и сладкой пищи;
отказаться от вредных привычек;
больше двигаться, заниматься спортом;
похудеть, если имеется лишний вес;
есть больше фруктов, овощей, пить чистую воду.