Эндокринолог Тананакина объяснила, как измерить уровень холестерина в домашних условиях

Существуют приборы для измерения холестерина в домашних условиях. Один из наиболее распространенных приборов — это портативный анализатор холестерина, который обычно работает на основе небольшого количества крови, взятой из пальца. Этот анализатор позволяет получить результаты быстро и удобно, не требуя похода в лабораторию.