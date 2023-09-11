Снижают холестерин и полезны для сердца: что такое молоки и кому их можно и нельзя

«По химическому составу молоки — это практически чистый белок с добавлением омеги-3 жирных кислот, «приправленный» витаминами группы В, А, С и Е, а также целой группой ценнейших аминокислот, — рассказала нутрициолог Анастасия Костомаха. — К примеру, 100 граммов рыбьих молок закрывают практически полностью суточную потребность человека в витамине В12, который отвечает за обезвреживание гомоцистеина, нормальную работу нервной системы, профилактику образования атеросклероза и тромбов и многое другое.

В молоках также содержится значимое количество кальция, калия, цинка, фосфора. Употребление семенников рыбы в пищу существенно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшает процент плохого холестерина в крови, повышает общий иммунитет и адаптивность человека».