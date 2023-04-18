Наверняка у всех женщин, да и у некоторых мужчин, рано или поздно появляется мысль: а не записаться ли мне к косметологу? Обычный уход уже не приносит такого результата, да и время идет, пора ухаживать за кожей тщательнее. Первый поход к косметологу, как правило, ассоциируется с чисткой лица: так с кожи удаляется ороговевший слой, поры становятся чище, лицо сияет. Но правда ли, что без этой процедуры никак не обойтись?
В прошлом веке чистка лица была только одна — механическая. Делали ее при помощи вапоризатора — приспособления для генерации пара, когда косметологи нагревали и размягчали кожу. Получалось что-то вроде локальной бани: лицо становилось более «податливым», черные точки удалять было гораздо проще. В домашних условиях некоторые девушки разогревали себе лицо над кастрюлей картошки — эффект аналогичный, только вот платить денег не надо, а прыщи давить можно и самостоятельно.
«Я искренне надеюсь, что данные методики ушли в прошлое, потому что вапоризацию уже давно считают достаточно грубым способом раскрытия пор, который травмирует кожу. Он провоцирует стойкое расширение капилляров и образование розацеа», — говорит Анна Лебедева.
В современной косметологии для размягчения комедонов (черных точек) используют:
гидрирующие маски;
лосьоны.
Про виды чисток лица
Механическая чистка подразумевает удаление сальных пробок из пор при помощи специальных косметологических петелек и ложек. Помимо этого косметолог использует и специальную стерильную иголочку — она помогает избавляться от милиумов, или закрытых комедонов. Полностью отказаться от этого порой болезненного этапа удается не всегда. В некоторых случаях устье сальной железы настолько узкое и длинное, что при помощи ультразвука или специальных наружных средств до дна не доберешься.
Ультразвуковая чистка лица — процедура достаточно комфортная и при должной подготовке кожи хорошо очистит ее верхний слой.
«Такую чистку иногда даже называют ультразвуковым пилингом, потому что вместе с сальным секретом лопаточка снимает ороговевшие частички с поверхности дермы и делает кожу более ровной и гладкой», — говорит косметолог.
Подробнее о том, как делают ультразвуковую чистку, какие у нее плюсы и минусы, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Есть еще вакуумная чистка лица. Однако это не слишком популярный метод из-за низкой эффективности, болезненности и побочных эффектов. Во время такой процедуры происходит сильная нагрузка на капилляры, лицо краснеет и даже может казаться немного больше.
«В целом болезненность процедуры — это отголоски прошлого века, когда красное от пара лицо давили руками до синяков. Сейчас так уже никто не делает. Современная чистка совсем не похожа на это средневековье, ведь она не требует обезболивания и после процедуры сразу же можно отправляться по делам», — поясняет эксперт.
Важно: после чистки косметолог будет настоятельно не рекомендовать вам посещать грязные пыльные места в течение двух-трех часов, пока поры находятся в слегка приоткрытом состоянии даже несмотря на завершающий уход. И здесь надо прислушаться к совету специалиста, ведь так вы сможете сохранить эффект от процедуры на продолжительный срок.
Делать или не делать чистку лица
У некоторых людей есть завышенные ожидания от процедуры: они уверены, что сходят раз к косметологу, а через час выйдут из кабинета с идеально чистой кожей. Но так, к сожалению, не бывает.
«Многие пациенты бывают разочарованы, увидев сальный секрет при надавливании уже на следующий день после чистки лица. Но пока человек жив, его железы функционируют без остановки. Кроме того, проконтактировав с внешней средой, сало темнеет и появляются черные точки», — поясняет Анна Лебедева.
Означает ли это, что чистка лица бесполезна? Ответ однозначный: нет. Профессиональная процедура нужна для глубокого очищения открытых и закрытых комедонов, которые не опорожняются самостоятельно до конца. Если чистку не делать, то сало в порах накапливается, расширяя протоки и провоцируя образование широких устьев пор. Кроме того, в застоявшемся сальном секрете легко размножаются бактерии, провоцирующие акне.
Кому нельзя делать чистку лица
Чистка лица — это процедура, которую можно делать раз в месяц, если у вас есть к ней показания и ваш косметолог умеет делать процедуру профессионально. Однако в некоторых случаях от процедуры все равно придется отказаться — например, после отпуска на юге летом или если женщина беременна. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.