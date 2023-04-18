Наверняка у всех женщин, да и у некоторых мужчин, рано или поздно появляется мысль: а не записаться ли мне к косметологу? Обычный уход уже не приносит такого результата, да и время идет, пора ухаживать за кожей тщательнее. Первый поход к косметологу, как правило, ассоциируется с чисткой лица: так с кожи удаляется ороговевший слой, поры становятся чище, лицо сияет. Но правда ли, что без этой процедуры никак не обойтись?