При сахарном диабете проблема заключается в том, что клетки не могут усваивать глюкозу — основной источник топлива для них. Поскольку она не попадает внутрь клеток, глюкоза копится в плазме крови, превышая допустимые границы норм как после приема пищи, так и натощак. Причина проблемы при первом типе диабета — это гибель островков в поджелудочной железе, которые производят инсулин, проводник глюкозы в клетки. При втором типе инсулин есть, но клетки его не воспринимают или они настолько «ожирелые», что инсулин просто не может полноценно работать.