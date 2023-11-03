Болезнь Паркинсона можно определить по глазам за семь лет до появления симптомов

Тяжелый недуг, который поражает нервные клетки головного мозга, — болезнь Паркинсона нельзя вылечить, но можно затормозить процессы. К сожалению, долгое время заболевание развивается практически без симптомов. Однако, если бы пациент узнал свой диагноз на ранних стадиях и вовремя начал лечение, качество его жизни было бы куда лучше.