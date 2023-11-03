Болезнь Паркинсона можно определить по глазам за семь лет до появления симптомов

Тяжелый недуг, который поражает нервные клетки головного мозга, — болезнь Паркинсона нельзя вылечить, но можно затормозить процессы. К сожалению, долгое время заболевание развивается практически без симптомов. Однако, если бы пациент узнал свой диагноз на ранних стадиях и вовремя начал лечение, качество его жизни было бы куда лучше.
Но вот ученые сделали серьезное открытие: оказывается, болезнь Паркинсона можно выявить по глазам. Есть в глазах особые маркеры, которые указывают на недуг еще за семь лет до появления симптомов.
Английский профессор из Бирмингема Аластер Деннистон использовал искусственный интеллект, чтобы определить эти маркеры при сканировании глаз. Для этого потребовалось проанализировать крупнейшую базу данных изображений сетчатки.
Чтобы выявить маркеры болезни, используется ОКТ — оптическая когерентная томография, которая сейчас есть в любой офтальмологической клинике. Благодаря ОКТ врач может исследовать слои клеток в задней части глаза с невероятной точностью, до тысячных долей миллиметра, неинвазивным способом.
«Это исследование показало большой потенциал глазных обследований, которые способны обнаружить признаки и изменения, незаметные для человека. Теперь мы можем выявить очень ранние признаки болезни Паркинсона, открывая новые возможности для лечения», — говорит профессор.
Но и это еще все. Оказывается, сканирование глаз помогает обнаружить на ранних стадиях болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз и шизофрению. Кроме того, обследование указывает на более высокий риск высокого кровяного давления, сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и диабета.
Это означает, что, регулярно проверяя глаза, пациент сможет получать важную информацию о состоянии организма в целом.
«Если пациент обнаружит признаки болезни до появления симптомов, это даст ему время изменить образ жизни, заняться профилактикой, чтобы предотвратить некоторые заболевания. А врачи смогут отсрочить возникновение и влияние нейродегенеративных расстройств», — говорит ученый Зигфрид Вагнер.
Какие признаки говорят о болезни Паркинсона
Чтобы вовремя заподозрить болезнь, врачи рекомендуют обратить внимание на походку человека. Если она определенным образом изменилась, это может говорить о начале развития патологии. Вот тревожные симптомы:
мелкие шаркающие шаги;
сутулость («поза просителя»);
медлительность;
трудно поднимать ноги, как будто они прилипли к земле;
сложности с равновесием.
Помимо этого, ученые давно выделили ранние симптомы болезни:
тремор;
снижение обоняния;
проблемы со сном;
запоры;
головокружения;
проблемы с движениями.