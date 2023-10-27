Зарядка для мозга: эту головоломку разгадают только люди, умеющие концентрироваться

Каждый знает: если не тренировать тело, со временем мышцы потеряют тонус, станут слабыми. Наш ум тоже нуждается в постоянных тренировках. Ученые и нейрохирурги не перестают твердить: хотите встретить старость в трезвом уме и твердой памяти — не ленитесь периодически напрягаться, решать кроссворды и головоломки. На это не нужно тратить слишком много времени и денег. Именно задачки для ума считаются лучшей профилактикой болезни Альцгеймера.
Вот, к примеру, тест, который не получится решить просто. На первый взгляд может показаться, что никакой логики в построении машин на картинке нет и дать ответ невозможно. Не спешите нажимать на картинку и попробуйте найти ответ самостоятельно. Не сдавайтесь раньше времени, вы наверняка сможете и сами прийти к правильному решению.
Итак, на картинке вы видите парковку с двумя машинами. Приглядитесь к изображению и попробуйте отгадать, какой номер у места, на котором стоит желтый автомобиль.
Смогли угадать?
- 72.0%Да, я быстро справился
- 3.0%Да, но это было очень тяжело
- 25.0%Нет, пришлось подсматривать правильный ответ
А для того, чтобы понять, нет ли у вас болезни Альцгеймера уже сейчас, попробуйте пройти наш тест на сообразительность.