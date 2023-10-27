Зарядка для мозга: эту головоломку разгадают только люди, умеющие концентрироваться

Каждый знает: если не тренировать тело, со временем мышцы потеряют тонус, станут слабыми. Наш ум тоже нуждается в постоянных тренировках. Ученые и нейрохирурги не перестают твердить: хотите встретить старость в трезвом уме и твердой памяти — не ленитесь периодически напрягаться, решать кроссворды и головоломки. На это не нужно тратить слишком много времени и денег. Именно задачки для ума считаются лучшей профилактикой болезни Альцгеймера.