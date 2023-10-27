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Зарядка для мозга: эту головоломку разгадают только люди, умеющие концентрироваться

Наш мозг не любит напрягаться и предпочитает простые решения, однако нагрузки ему на пользу. Так что не забывайте время от времени бросать ему новые вызовы.

27 октября 20239
тест мозг деменци
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iStockphoto

Каждый знает: если не тренировать тело, со временем мышцы потеряют тонус, станут слабыми. Наш ум тоже нуждается в постоянных тренировках. Ученые и нейрохирурги не перестают твердить: хотите встретить старость в трезвом уме и твердой памяти — не ленитесь периодически напрягаться, решать кроссворды и головоломки. На это не нужно тратить слишком много времени и денег. Именно задачки для ума считаются лучшей профилактикой болезни Альцгеймера.

Вот, к примеру, тест, который не получится решить просто. На первый взгляд может показаться, что никакой логики в построении машин на картинке нет и дать ответ невозможно. Не спешите нажимать на картинку и попробуйте найти ответ самостоятельно. Не сдавайтесь раньше времени, вы наверняка сможете и сами прийти к правильному решению.

Итак, на картинке вы видите парковку с двумя машинами. Приглядитесь к изображению и попробуйте отгадать, какой номер у места, на котором стоит желтый автомобиль.

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Смогли угадать?

  • 72.0%
    Да, я быстро справился
  • 3.0%
    Да, но это было очень тяжело
  • 25.0%
    Нет, пришлось подсматривать правильный ответ

А для того, чтобы понять, нет ли у вас болезни Альцгеймера уже сейчас, попробуйте пройти наш тест на сообразительность.

Автор текста:Дарья Гапионок
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