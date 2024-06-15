После укуса паука на коже остаются две точки, аналогично укусу змеи, но меньше размерами.

В месте укуса пчелы обычно остается ее жало. Зона поражения сильно горит, болит, отекает, краснеет и припухает.

Осы и шмели дают аналогичные ощущения, но жала в месте укуса не оставляют.

Клещи обычно остаются на коже в месте укуса на несколько часов. Но если они насосались крови и отвалились, а вы их не заметили, область их укуса можно определить по пятну: оно красное по центру, с белым кольцом вокруг, а затем еще одним красным кольцом большего размера. Причем такая область — это опасный признак, указывающий на риск болезни Лайма.