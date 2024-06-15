Не всегда можно точно понять, кто стал виновником жжения, зуда, красноты или отека в месте укуса. Насекомое может «сбежать с места преступления» или превратиться в лепешку после удара рукой. Но можно приблизительно понимать, с кем вы столкнулись, по месту укуса и по ощущениям, реакциям, которые возникают после контакта с «кусакой».
И это важно сделать, поскольку укусы некоторых насекомых не только болезненны, но еще и опасны для здоровья, а для некоторых людей — даже для жизни. Но почему так? На этот вопрос «Доктору Питеру» ответила Оксана Шабалина — врач высшей категории, аллерголог-иммунолог клиники «АБИА».
Врач высшей категории, аллерголог-иммунолог, взрослый и детский специалистЛичный сайт
Три вида реакций
Насекомые разного вида могут провоцировать в организме различные реакции. Они зависят от конкретного организма, возраста и состояния здоровья, наличия аллергических реакций и других сопутствующих факторов. Но в целом реакции на укусы насекомых можно разделить на три группы.
Аллергические — на укусы шмелей, ос, пчел, шершней.
Токсические — при контакте с муравьями, скорпионами, тарантулами, каракуртами.
Отеки, краснота, припухлость и болезненность мягких тканей при атаке мошки, комаров, клещей, оводов, жуков, мух.
Что это было? Признаки укусов
После укуса паука на коже остаются две точки, аналогично укусу змеи, но меньше размерами.
В месте укуса пчелы обычно остается ее жало. Зона поражения сильно горит, болит, отекает, краснеет и припухает.
Осы и шмели дают аналогичные ощущения, но жала в месте укуса не оставляют.
Клещи обычно остаются на коже в месте укуса на несколько часов. Но если они насосались крови и отвалились, а вы их не заметили, область их укуса можно определить по пятну: оно красное по центру, с белым кольцом вокруг, а затем еще одним красным кольцом большего размера. Причем такая область — это опасный признак, указывающий на риск болезни Лайма.
По болевым ощущениям наиболее серьезные и мучительные — укусы слепней и шершней. За счет особенностей поражения тканей они очень болезненные. Кроме того, места укусов становятся источниками, где заносится инфекция и может возникать острый воспалительный процесс в области тканей. Кроме того, эти укусы нередко сопровождаются острыми реакциями со стороны лимфатических узлов, потерями сознания, развитием анафилактического шока вплоть до летального исхода.
Особенно опасны укусы в области лица, шеи, верхней части грудной клетки. Может возникать очень выраженный и стремительный отек тканей, остановка дыхания, падение давления, отек глотки и т.д.
У кого реакция будет сильнее
Яд жалящих насекомых содержит аминокислоты, фосфолипиды, ферменты, которые расширяют сосуды, вызывают отек и боль.
«Люди любого возраста одинаково подвержены укусам. Хуже переносят атаку жалящих насекомых люди с кожными заболеваниями, — объясняет врач. — Риски тяжелых реакций выше у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, принимающими бета-блокаторы, и если два укуса случились с коротким временным интервалом, менее двух месяцев».
Чаще встречаются местные аллергические, системные аллергические и системные токсические реакции. Нормальной считается реакция местного отека и покраснения кожи диаметром до 10 см, которая самостоятельно проходит в течение 2-3 часов.
Системные реакции могут проявляться крапивницей, недомоганием, одышкой, рвотой, падением артериального давления. В таком случае необходимо вызвать скорую помощь и госпитализировать пациента.
Если есть аллергия
Каждый пациент с аллергией на укусы насекомых должен посетить врача-аллерголога для обучения методам профилактики аллергии на следующие укусы. Летом на природе не привлекайте насекомых яркой одеждой и парфюмерией. Пользуйтесь репеллентами. В случае укуса необходимо чистой холодной водой без растирания промыть место укуса и нанести крем, содержащий бетаметазона дипропионат, наблюдать за самочувствием.