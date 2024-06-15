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Ай, больно! Как по реакции понять, кто вас ужалил — оса, пчела или другое насекомое

С наступлением теплого сезона одной из неприятностей становятся укусы насекомых, особенно пчел или ос. Врач объясняет, как по реакции понять, кто вас ужалил, если обидчик не замечен.

15 июня 2024Обсудить
укус насекомого, боль,
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iStockphoto

Не всегда можно точно понять, кто стал виновником жжения, зуда, красноты или отека в месте укуса. Насекомое может «сбежать с места преступления» или превратиться в лепешку после удара рукой. Но можно приблизительно понимать, с кем вы столкнулись, по месту укуса и по ощущениям, реакциям, которые возникают после контакта с «кусакой».

И это важно сделать, поскольку укусы некоторых насекомых не только болезненны, но еще и опасны для здоровья, а для некоторых людей — даже для жизни. Но почему так? На этот вопрос «Доктору Питеру» ответила Оксана Шабалина — врач высшей категории, аллерголог-иммунолог клиники «АБИА».

иммунология, аллергология

Врач высшей категории, аллерголог-иммунолог, взрослый и детский специалист

Три вида реакций

Насекомые разного вида могут провоцировать в организме различные реакции. Они зависят от конкретного организма, возраста и состояния здоровья, наличия аллергических реакций и других сопутствующих факторов. Но в целом реакции на укусы насекомых можно разделить на три группы.

  1. Аллергические — на укусы шмелей, ос, пчел, шершней.

  2. Токсические — при контакте с муравьями, скорпионами, тарантулами, каракуртами.

  3. Отеки, краснота, припухлость и болезненность мягких тканей при атаке мошки, комаров, клещей, оводов, жуков, мух.

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Что это было? Признаки укусов

  • После укуса паука на коже остаются две точки, аналогично укусу змеи, но меньше размерами.

  • В месте укуса пчелы обычно остается ее жало. Зона поражения сильно горит, болит, отекает, краснеет и припухает.

  • Осы и шмели дают аналогичные ощущения, но жала в месте укуса не оставляют.

  • Клещи обычно остаются на коже в месте укуса на несколько часов. Но если они насосались крови и отвалились, а вы их не заметили, область их укуса можно определить по пятну: оно красное по центру, с белым кольцом вокруг, а затем еще одним красным кольцом большего размера. Причем такая область — это опасный признак, указывающий на риск болезни Лайма.

  • По болевым ощущениям наиболее серьезные и мучительные — укусы слепней и шершней. За счет особенностей поражения тканей они очень болезненные. Кроме того, места укусов становятся источниками, где заносится инфекция и может возникать острый воспалительный процесс в области тканей. Кроме того, эти укусы нередко сопровождаются острыми реакциями со стороны лимфатических узлов, потерями сознания, развитием анафилактического шока вплоть до летального исхода.

Особенно опасны укусы в области лица, шеи, верхней части грудной клетки. Может возникать очень выраженный и стремительный отек тканей, остановка дыхания, падение давления, отек глотки и т.д.

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У кого реакция будет сильнее

Яд жалящих насекомых содержит аминокислоты, фосфолипиды, ферменты, которые расширяют сосуды, вызывают отек и боль.

«Люди любого возраста одинаково подвержены укусам. Хуже переносят атаку жалящих насекомых люди с кожными заболеваниями, — объясняет врач. — Риски тяжелых реакций выше у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, принимающими бета-блокаторы, и если два укуса случились с коротким временным интервалом, менее двух месяцев».

Чаще встречаются местные аллергические, системные аллергические и системные токсические реакции. Нормальной считается реакция местного отека и покраснения кожи диаметром до 10 см, которая самостоятельно проходит в течение 2-3 часов.

Системные реакции могут проявляться крапивницей, недомоганием, одышкой, рвотой, падением артериального давления. В таком случае необходимо вызвать скорую помощь и госпитализировать пациента.

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Если есть аллергия

Каждый пациент с аллергией на укусы насекомых должен посетить врача-аллерголога для обучения методам профилактики аллергии на следующие укусы. Летом на природе не привлекайте насекомых яркой одеждой и парфюмерией. Пользуйтесь репеллентами. В случае укуса необходимо чистой холодной водой без растирания промыть место укуса и нанести крем, содержащий бетаметазона дипропионат, наблюдать за самочувствием.

Автор текста:Елена Мишина
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