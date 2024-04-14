Гадюки проснулись: 4 правила, как не пострадать от укуса змеи на прогулке

Змеи просыпаются, а значит во время отдыха на природе стоит проявлять бдительность. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, даже на территории столицы есть вероятность встретить разных змей — гадюку обыкновенную, ужа, медянку. Как их узнать?
Гадюка. Окрас этой ядовитой змеи может иметь разные оттенки и степень насыщенности — от серого до темно-коричневого, с характерным зигзагообразным узором по всей длине.
Уж. Он не ядовит. Его отличают желтые или оранжевые пятна на голове.
Медянка. Эта змея отдаленно напоминает гадюку, но в отличие от последней на теле медянки нет характерного узора, зато есть два продольных ряда пятен. Кроме того, вдоль глаз у этой змеи проходит горизонтальная черная отметина. Медянка считается ядовитой для жертв маленького размера, которых она заглатывает. Для человека же она не опасна, хотя тоже может принимать угрожающую позу.
Как защититься от укуса змеи
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Эксперты перечислили 4 важных правила загородных прогулок, которые помогут избежать укуса при встрече со змеей.
Надевайте высокую и плотно прилегающую обувь. Гадюка способна нанести укус на уровне не выше колена взрослого человека. Можно также надеть широкие брюки из плотной ткани.
Не приближайтесь к змее и не трогайте, она скроется сама.
Пользуйтесь на прогулке по лесу палкой. С ее помощью можно раздвигать заросли травы и постукивать, чтобы заранее вспугнуть змею и дать ей время уползти.
Если гуляете рано утром, внимательно смотрите под ноги. В это время змеи более медлительные.
Что делать, если змея все-таки укусила
Самое главное — обязательно обратиться к врачу. Как рассказали в департаменте здравоохранения Москвы, в качестве первой помощи надо выполнить следующие действия:
освободите место укуса от тесной одежды и украшений;
промойте рану водой с мылом или антисептиком;
наложите стерильную повязку;
примите препарат от аллергии;
при укусе в руку или ногу наложите на нее фиксирующую шину — например, с помощью палки. При транспортировке держите пострадавшую ногу или руку в вертикальном положении.
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Если пострадал ваш питомец
Домашние животные при встрече со змеей более уязвимы, чем человек — у них нет защитной обуви и палки, чтобы предупреждать рептилию о своем приближении.
Если собаку или кошку укусила змея, например, на дачном участке, их тоже надо обязательно отвезти к ветеринару.
Как напомнили в комитете ветеринарии столицы, до приема врача пострадавшему животному тоже надо оказать помощь:
в течение первых 15 минут промойте ранку дезинфицирующим раствором без содержания спирта;
дайте животному любой антигистаминный препарат, лучше в виде инъекции.
ограничьте подвижность питомца — так яд медленнее распространится по организму. Собаку можно уложить, кошку — поместить в переноску и на машине довезти до клиники.