Гадюки проснулись: 4 правила, как не пострадать от укуса змеи на прогулке

Гадюка. Окрас этой ядовитой змеи может иметь разные оттенки и степень насыщенности — от серого до темно-коричневого, с характерным зигзагообразным узором по всей длине.

Медянка. Эта змея отдаленно напоминает гадюку, но в отличие от последней на теле медянки нет характерного узора, зато есть два продольных ряда пятен. Кроме того, вдоль глаз у этой змеи проходит горизонтальная черная отметина. Медянка считается ядовитой для жертв маленького размера, которых она заглатывает. Для человека же она не опасна, хотя тоже может принимать угрожающую позу.