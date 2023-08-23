Мужчина лишился пальцев на ноге после укуса клеща. Будьте осторожны, сезон еще в разгаре

«Да, активность клещей в августе несколько снижается по сравнению с весной и началом лета, - рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков. — За лето часть из них успела насытиться, покусав как людей, так и других млекопитающих. Однако снижение активности с точки зрения укусов не означает уменьшения процента инфицированности клещей возбудителями опасных инфекций. Уровень риска заражения остается таким же: боррелии — от 20% и выше в зависимости от региона, клещевой энцефалит — 1-2% и т.д.».