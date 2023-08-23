Мужчина лишился пальцев на ноге после укуса клеща. Будьте осторожны, сезон еще в разгаре

Житель Огайо Тим Роузбрук стал жертвой клеща, который впился ему в ногу во время поездки на рыбалку. Последствия близкого знакомства с членистоногим оказались весьма трагичными. Тим рассказал, что с ним произошло.
Поймал не только рыбу
«После возвращения с рыбалки я понял, что мой улов — не только рыба. Между пальцами правой ноги я обнаружил разбухшего, насосавшегося моей крови клеща, — вспоминает Тим Роузбрук,
Мужчина отправился в больницу. Врачи подтвердили: началось заражение. Медики удалили сначала один палец, затем пришлось ампутировать еще четыре. Была опасность, что пожертвовать придется и ногой до колена. Но, к счастью, этого не понадобилось.
Подвело здоровье
Такие последствия укуса клеща случились из-за критической ишемии нижних конечностей, которую диагностировали у мужчины. Это серьезное заболевание периферических артерий, которое возникает из-за скопления бляшек. Оно может привести к снижению кровотока и, как следствие, к предотвращению правильного заживления ран — например, от того же укуса клеща.
Осторожно, клещи: сезон еще не закончился
Укус клеща опасен и другими проблемами со здоровьем, предупреждают медики. Можно заразиться болезнью Лайма или клещевым энцефалитом. В этом году уже зафиксировано несколько смертей. Так, после укуса клеща и заражения энцефалитом умер 17-летний чемпион России по хоккею с мячом среди юниоров Евгений Хвалько.
Врачи советуют проявлять бдительность и не забывать защищать себя от клещей даже осенью. Это миф, что их активность велика только весной и в июне.
Врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь», к.м.н.
«Да, активность клещей в августе несколько снижается по сравнению с весной и началом лета, - рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков. — За лето часть из них успела насытиться, покусав как людей, так и других млекопитающих. Однако снижение активности с точки зрения укусов не означает уменьшения процента инфицированности клещей возбудителями опасных инфекций. Уровень риска заражения остается таким же: боррелии — от 20% и выше в зависимости от региона, клещевой энцефалит — 1-2% и т.д.».
При этом в сентябре-октябре клещи вновь становятся более активными, и риск укусов растет. Перед зимой клещи стараются запастись кровью. Основное условие для их активности — среднесуточная температура не ниже +6.
Врач советует не пренебрегать обязательным правилом отдавать клеща на анализ, если нападение все же произошло. Меньшая вероятность укуса не подразумевает меньшую заразность клеща. Вовремя выявленный зараженный клещ позволит своевременно начать экстренную профилактику опасной инфекции.
А вот делать прививки от клещевого энцефалита в августе не имеет смысла. Вакцинироваться стоит только в межсезонье.