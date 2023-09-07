В Ростове-на-Дону спасли мужчину, которого укусила черная вдова

Один из самых опасных пауков — каракурт. Этот паук живет на Южном Урале, на Алтае, в Ростовской области и Волгоградской. Тело достигает в длину 3 см, а яда в нем столько, что может убить верблюда или лошадь. На людей яд тоже действует смертельно, а вот собакам он почти неопасен.