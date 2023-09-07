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В Ростове-на-Дону спасли мужчину, которого укусила черная вдова

Пострадавший мучился от сильной боли, одышки, слабости. Однако мужчина не растерялся: поместил паука в контейнер и поехал в травмпункт. Такая быстрая реакция как раз и уберегла его от трагичных последствий.

7 сентября 20231
В Ростове-на-Дону спасли мужчину, которого укусила черная вдова
Источник:
IStockphoto

В Ростове-на-Дону врачи городской больницы №20 спасли мужчину, которого укусил ядовитый паук. Трагедия произошла в частном доме: пострадавший спокойно занимался своими привычными делами, как вдруг ощутил сильную боль в стопе. Оказалось, что его укусил паук.

Мужчина не растерялся, осторожно снял паука с кожи, поместил в пластиковый контейнер и незамедлительно прибыл на прием к врачу-травматологу.

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Во время оказания первой помощи у мужчины резко ухудшилось состояние. Все дело в яде, который стремительно распространился по организму. Он начал жаловаться на:

  • боль в животе;

  • неприятные ощущения в руках, ногах и спине;

  • одышку;

  • нарушение сознания;

  • слабость;

  • потливость.

«Мужчину срочно перевели в анестезиолого-реанимационное отделение, чтобы провести дезинтоксикационную терапию. Сейчас состояние пациента удовлетворительное, он готовится к выписке», — сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Специалисты Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского Южного федерального университета изучили членистоногое, которое принес мужчина. Оказалось, что это паук-каракурт, которого именуют также черной вдовой.

«Обращаем внимание жителей города и области о необходимости незамедлительного обращения за медицинской помощью в подобных случаях. Самолечение после укуса паука недопустимо», — говорит первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Елена Теплякова.

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Кто такие каракурты

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Один из самых опасных пауков — каракурт. Этот паук живет на Южном Урале, на Алтае, в Ростовской области и Волгоградской. Тело достигает в длину 3 см, а яда в нем столько, что может убить верблюда или лошадь. На людей яд тоже действует смертельно, а вот собакам он почти неопасен.

Через пару секунд после укуса возникает резкая боль, охватывающая все тело, нарушается дыхание, возникают рвота, понос, тахикардия. Без введения антитоксинов и реанимации человек может погибнуть.

В нашей стране ядовитых пауков мало, но стоит о них знать заранее, чтобы избегать встречи. «Доктор Питер» и Елена Парецкая выяснили, что будет, если контакта избежать не удалось, и как оказать первую помощь, чтобы минимизировать негативные последствия. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Софья Хромова
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