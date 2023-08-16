Это «ж-ж-ж» неспроста: кто может умереть от укуса пчелы и как проверить риски

Если вы уже знаете, что страдаете от аллергии, то есть несколько мер предосторожности, о которых важно помнить. Аллерголог советует аккуратнее таким людям ходить возле мест, где пчел может быть много: на рынках, вблизи мусорок, пасек. В парках и лесах тоже может быть небезопасно — в идеале дополнительно защитить себя с помощью специальных средств.