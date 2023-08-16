Это «ж-ж-ж» неспроста: кто может умереть от укуса пчелы и как проверить риски

Последние теплые деньки многие стараются проводить на природе, и это нередко заканчивается встречей с пчелами и осами. Впрочем, порой насекомые прилетают прямиком домой. Аллергия на их укусы может быть очень опасной. Аллерголог, врач «Инвитро-Юг» Элла Чуюркина объяснила, что делать, если человека с аллергией ужалила пчела, и какие существуют меры профилактики.
Аллерголог-иммунолог высшей категории, начальник отдела аллергических и аутоиммунных заболеваний Ростовского государственного медицинского университета, врач «Инвитро-Юг», доцент, кандидат медицинских наук
Статистика
В медицине аллергию на насекомых называют инсектной. Кстати, возникнуть она может не только после укуса — некоторым людям достаточно вдохнуть продукты жизнедеятельности насекомого. Этот вид аллергии встречается примерно у 0,48% жителей Земли. Чувствительность к яду в основном повышена у людей в возрасте до двадцати лет, из которых около 40% младше 12 лет. Мужской пол страдает от подобной аллергии чаще, соотношение с женщинами 1:2, отмечает врач.
Проявляться аллергическая реакция может по-разному. Примерно у 2-19% ужаленных наблюдается местная реакция, системная наблюдается реже — всего у 1-5% населения.
Как сберечь себя
Если вы уже знаете, что страдаете от аллергии, то есть несколько мер предосторожности, о которых важно помнить. Аллерголог советует аккуратнее таким людям ходить возле мест, где пчел может быть много: на рынках, вблизи мусорок, пасек. В парках и лесах тоже может быть небезопасно — в идеале дополнительно защитить себя с помощью специальных средств.
Ходить босиком по траве не рекомендуется: оса или пчела могут с легкостью укусить в ногу. Дом тоже лучше защитить, используя мелкую сетку. Подойдите внимательно к выбору парфюма и гелей для душа: сладкие ароматы могут привлечь насекомых. В огороде или в саду старайтесь носить закрытую одежду и обувь с плотной подошвой.
Если решили выпить что-то сладкое на свежем воздухе, будьте очень осторожны и закрывайте тару крышкой, иначе есть риск, что в жидкость попадет насекомое и в итоге ужалит вас в гортань, что может убить.
Именно укусы перепончатокрылых, то есть ос, пчел, шершней, наиболее опасны. Их яд может вызывать анафилактические реакции, и смертность в таких случаях достигает 64-84%. Причиной смерти в таких случаях могут стать артериальная гипотензия, сосудистый коллапс или анафилактический шок. Множественные укусы пчел тоже опасны: летальность составляет от 2 до 36%.
Диагностика
Как диагностируют аллергию? Во-первых, врач подробно расспрашивает пациента, кусали ли его раньше и какой была реакция. Во-вторых, существуют анализы, которые помогают поставить точный диагноз. Для этого используют как общий анализ крови, так и специфические тесты. Они включают в себя кожные тестирования. Их проводят через 2-3 недели после того, как человека укусили.
Кроме того, есть и лабораторные способы определить аллерген-специфический иммуноглобулин к инсектным аллергенам. В последнее время популярность приобрела молекулярная аллегро-диагностика, которая позволяет установить повышенную чувствительность к яду определенных насекомых.
Что делать после укуса
Если вас все-таки ужалили, прежде всего нужно купировать симптомы аллергической реакции. Врачи советуют наложить жгут в зоне на 15 сантиметров выше места укуса и подержать его 20 минут. Нет жгута — используйте любую подручную ткань или ремень. К месту укуса можно приложить лед, ликвидировав жало. Главное — не удалять жало пальцами, используйте нож или ноготь. Иначе есть риск лопнуть мешочек с ядом, остатки которого могут попасть в ранку. Жало нужно как бы соскоблить.
В случае острых симптомов человеку нужна срочная медикаментозная помощь. Врач может сделать инъекцию адреналина. Затем пострадавшего нужно будет доставить в больницу.
После укуса не нужно давать ужаленному антигистаминные препараты: они могут усугубить артериальную гипертензию. Позже их можно использовать после консультации с врачом.