Врачи из Люберец перелили 6 литров крови девушке, которую укусила гремучая змея

В Люберецкую областную больницу поступила девушка в тяжелом состоянии: 27-летнюю Елизавету укусила гремучая змея. Ядовитое пресмыкающееся живет у девушки дома. Как рассказала сама пострадавшая, нападение произошло случайно, в тот момент, когда она хотела осмотреть питомца.
Девушку надо было срочно спасать: у Елизаветы был массивный отек и гематома левой руки в месте укуса. Врачи опасались, что у нее разовьются острая почечная и дыхательная недостаточность, также была вероятность, что в организме появится опасный для жизни тромб.
Врачи начали борьбу за жизнь девушки, для этого ей пришлось перелить 6 литров компонентов крови. Медики также опасались, что ей может потребоваться ампутация руки, ядовитая змея укусила именно туда, был риск некроза мягких тканей.
«Это первый такой случай в нашей практике, прежде с укусами экзотических змей в нашу больницу не обращались. Было проведено переливание около 6 литров компонентов крови, в то же время мы вели контроль и поддержку всех систем и органов. Благодаря работе бригады реаниматологов и консультациям токсикологического центра ФМБА России, удалось остановить разрушительные процессы в организме, которые начались из-за попадания в кровь змеиного яда», —
После лечения все системы и органы у девушки пришли в норму, отек спал, гематома на руке проходит. Елизавету выписали домой, сейчас она чувствует себя хорошо.
«Я в восторге от люберецких врачей, они молодцы, все сделали максимально хорошо и грамотно. Большая благодарность за то, что они не допустили никаких осложнений, хотя лечение было трудоемким, мои доктора постоянно консультировались с другими больницами. Сейчас я чувствую себя просто замечательно», — говорит девушка.
Что делать, если укусила змея
В Петербурге уже есть первые пострадавшие: к врачам НИИ скорой помощи им. Джанелидзе 24 апреля обратились два человека, которых укусила змея.
Как ранее рассказывал «Доктору Питеру» главный токсиколог Петербурга, руководитель отдела клинической токсикологии НИИ скорой помощи Алексей Лодягин, обычно за сезон в институт привозят около десятка пострадавших от змей, чаще всего от гадюк.
Заведующий отделом клинической токсикологии НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, главный внештатный специалист-токсиколог Петербурга и СЗФО, доктор медицинских наук
Алексей Лодягин советовал действовать следующим образом, если вас укусила змея.
Сразу же вызывайте скорую.
До приезда бригады «03» как можно меньше двигайтесь. При укусе в руку лучше придать ей так называемое срединное положение — подвязать на косынку в согнутом виде, а при укусе в ногу — уложить пострадавшего горизонтально.
Пейте воду, чтобы ускорить выведение яда из организма.
Примите антигистаминный препарат, если у вас есть склонность к аллергической реакции.
Ни в коем случае не накладывайте жгут. Продукты метаболизма, накопившиеся в крови за время пережатия руки или ноги, после снятия жгута могут только ухудшить состояние.
Не пользуйтесь популярным советом — не отсасывайте яд из ранки. Нет гарантии, что у вас нет ранок или повреждений слизистой полости рта и яд не попадет в кровь еще и так.
Важно: если у пострадавшего есть кольца или браслеты на руках, то снимите их. При укусе змеи очень вероятен отек, и все это будет мешать циркуляции крови. Если змея мертва, сфотографируйте ее — это может помочь врачам в идентификации.