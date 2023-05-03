Врачи из Люберец перелили 6 литров крови девушке, которую укусила гремучая змея

Сразу же вызывайте скорую.

До приезда бригады «03» как можно меньше двигайтесь. При укусе в руку лучше придать ей так называемое срединное положение — подвязать на косынку в согнутом виде, а при укусе в ногу — уложить пострадавшего горизонтально.

Пейте воду, чтобы ускорить выведение яда из организма.

Примите антигистаминный препарат, если у вас есть склонность к аллергической реакции.

Ни в коем случае не накладывайте жгут. Продукты метаболизма, накопившиеся в крови за время пережатия руки или ноги, после снятия жгута могут только ухудшить состояние.