7 способов освежить дыхание летом без жвачки и мятных конфет

Цитрусовые содержат эфирные масла с сильным ароматом, которые маскируют неприятный запах, а также много витамина С. Он укрепляет стенки сосудов десен, а его прием предупреждает возникновение цинги — болезни, вызванной дефицитом витамина С, при которой нарушается синтез коллагена и соединительная ткань теряет прочность. При цинге сначала появляется кровоточивость десен, затем разрушается связка, удерживающая зуб, который в конечном итоге выпадает. Именно поэтому для профилактики дефицита рекомендуется включать в рацион свежие фрукты и ягоды, богатые витамином С.