7 способов освежить дыхание летом без жвачки и мятных конфет

Чтобы освежить дыхание, вместо того чтобы полагаться на жвачку и мятные конфеты, попробуйте другие простые и натуральные способы, подаренные самой природой. О них рассказывает главный врач и соучредитель стоматологической клиники «Город улыбок» Виктория Шатаева.
Главный врач и соучредитель стоматологической клиники «Город улыбок»
Когда это нормально
Неприятный запах изо рта, или галитоз, может быть физиологическим и патологическим. Если вы проснулись утром и чувствуете запах изо рта — знайте, это физиологический галитоз. Дело в том, что за ночь во рту скапливаются бактерии и продукты их жизнедеятельности, которые вызывают неприятный запах, и устраняется он при помощи обычной чистки зубов.
Также физиологический галитоз может быть вызван употреблением определенных продуктов, обладающих резким запахом, таких как чеснок, лук и капуста. Но бывает и так, что неприятный запах изо рта не исчезает после чистки зубов и сохраняется в течение всего дня, а значит, такой галитоз имеет патологическую природу.
Пора бить тревогу
Самая частая причина неприятного запаха изо рта — это активная жизнедеятельность патологических бактерий в ротовой полости. Это может быть связано с кариесом и его осложнениями — пульпитом и периодонтитом (воспаление нерва), а также с воспалением десен (гингивитом, пародонтитом и стоматитом).
Вторая причина — сухость во рту. Слюна, которая омывает слизистые и зубы, обладает бактерицидными свойствами. Она убивает бактерии, нейтрализует продукты их жизнедеятельности, промывает и очищает ротовую полость. Если слюна вырабатывается в недостаточном количестве, то микроорганизмы активно выделяют продукты своей жизнедеятельности, что приводит к воспалению и появлению запаха изо рта.
Также галитоз может быть вызван лор-заболеваниями и нарушениями в работе внутренних органов. Но отдельного внимания заслуживает курение, поскольку эта вредная и опасная привычка чаще всего вызывает стойкий и неприятный запах изо рта.
Что делать, если пахнет изо рта
В первую очередь при возникновении деликатной проблемы рекомендуется обратиться к стоматологу. Он проведет профессиональную гигиену полости рта, вылечит кариес и заболевания десен, а также обучит правильной чистке зубов. Если же вам нужно срочно освежить дыхание, то вместо жевательной резинки и леденцов вы можете воспользоваться следующими советами.
1. Пожуйте веточку свежей зелени
Чтобы избавиться от неприятного запаха изо рта, просто пожуйте веточку свежей зелени — укропа, петрушки, базилика или мяты. Эти растения содержат в своем составе биологически активные вещества — фитонциды, благодаря которым травы обладают бактерицидными свойствами, то есть убивают микроорганизмы или останавливают их размножение.
Эфирные масла, входящие в состав зелени, успокаивают, устраняют воспаление и заживляют мелкие ранки в полости рта. Также растительные масла эффективно уничтожают бактерии и нормализуют микрофлору во рту, что способствует устранению галитоза.
2. Используйте специи
Для того чтобы избавиться от запаха изо рта, прекрасно подойдет корица, которая содержит эфирные масла и эвгенол. Последний компонент — отличный антисептик, который ко всему прочему обладает еще и обезболивающим эффектом. Эвгенол часто используют в качестве пищевых отдушек, именно поэтому с помощью корицы можно на некоторое время завуалировать неприятный запах.
3. Съешьте имбирь
Имбирь содержит противовоспалительные и антисептические вещества и потому способствует подавлению воспалительных процессов в полости рта и обеззараживает. Также из корня этого растения получают отдушки для пищевой промышленности, в том числе и для зубных паст, поскольку они камуфлируют неприятный запах и дезодорируют полость рта.
4. Помогут орехи…
Кедровые орехи и кешью содержат танины (дубильные вещества) и токоферолы (витамин Е). Первые обладают противовоспалительными свойствами, а вторые — ранозаживляющим эффектом. Их регулярное употребление поможет снизить воспаление в ротовой полости и, следовательно, уменьшить запах изо рта.
5. …и свежие фрукты
Цитрусовые содержат эфирные масла с сильным ароматом, которые маскируют неприятный запах, а также много витамина С. Он укрепляет стенки сосудов десен, а его прием предупреждает возникновение цинги — болезни, вызванной дефицитом витамина С, при которой нарушается синтез коллагена и соединительная ткань теряет прочность. При цинге сначала появляется кровоточивость десен, затем разрушается связка, удерживающая зуб, который в конечном итоге выпадает. Именно поэтому для профилактики дефицита рекомендуется включать в рацион свежие фрукты и ягоды, богатые витамином С.
6. Выпейте зеленого чаю
Зеленый чай содержит дубильные и противомикробные компоненты, которые уменьшают воспаление за счет входящих в его состав антиоксидантов. Напиток можно просто пить, он оставляет во рту приятную свежесть, или же полоскать ротовую полость настоем. Однако следует понимать, что недорогой пакетированный чай может не содержать достаточного количества полезных веществ, поэтому всегда выбирайте качественный продукт.
7. Не забывайте про воду
Питьевая вода помогает поддерживать влажность в полости рта и необходимый уровень слюны. Ведь именно слюна нейтрализует продукты жизнедеятельности патологических микроорганизмов и тем самым предупреждает возникновение неприятного запаха. Также вода вымывает из полости рта частички пищи, которые застревают в межзубных промежутках и могут провоцировать галитоз.
Выводы
В 90% случаях причиной галитоза является воспалительный процесс в полости рта, а сам запах — это всего лишь следствие воспаления. Поэтому вышеперечисленные методы хотя и помогут временно справиться с проблемой, но без устранения первопричины вы никогда не сможете избавиться от неприятного запаха изо рта. Именно поэтому посещайте врача-стоматолога каждые полгода и проходите сеансы профессиональной гигиены полости рта — так ваше дыхание всегда будет оставаться свежим.