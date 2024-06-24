Вы делаете это неправильно: ошибка, из-за которой антиперспирант не защищает от пота

Выделение пота — это защитная реакция организма, чтобы бороться с перегревом. В жару мы потеем особенно обильно, на одежде появляются пятна, а сильный и резкий запах может быть неприятен как для окружающих, так и для нас самих.
Важно знать, что сам пот не имеет запаха. Его формируют бактерии, которые постоянно обитают на поверхности кожи, рассказывала врач Елена Парецкая. Они начинают расщеплять жировые и белковые молекулы, образуя смесь с ненасыщенными жирными кислотами и аммиаком.
Справиться с этой проблемой помогают дезодоранты и антиперспиранты. Что касается последних, то они особенно актуальны в жаркую погоду, говорит доктор Адель, дерматолог из Великобритании.
«Летом я рекомендую пользоваться именно антиперспирантом. Дезодорант лучше оставить на прохладную погоду, когда вам не нужна такая высокая степень защиты», —
Однако, чтобы косметическое средство работало на полную мощь, надо знать один секрет. Дерматолог уверена: антиперспирант надо наносить не утром, как делают многие, а вечером, когда вы собираетесь ложиться спать.
«Дело в том, что, когда вы спите, ваши потовые железы не работают. Поэтому ночью они как раз смогут лучше впитать косметическое средство. В итоге утром вы проснетесь уже с определенным защитным слоем — запах пота и мокрые пятна перестанут вас волновать», — говорит доктор Адель.
Однако не пользуйтесь этим лайфхаком постоянно. Он актуален в жару, когда проблема действительно доставляет массу неудобств. Любые антиперспиранты или дезодоранты все же закупоривают поры, поэтому в прохладную погоду косметическое средство стоит полностью смывать с кожи по вечерам.
Что еще поможет избавиться от запаха пота
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Есть ряд простых советов, которые могут помочь в уменьшении неприятного запаха тела при потливости. Это:
удаление волос в подмышечных впадинах и интимной области;
прием душа зимой не менее 1 раза в день, летом — не менее 2 раз;
применение специальных средств для интимной гигиены, использование скрабов в зонах сильной потливости;
регулярная смена белья, одежды, просушивание обуви;
ношение натуральных тканей.
Также стоит отказаться от острой еды, кофе, шоколада, спиртного, приправ и пряностей с резким ароматом: чеснока, хрена, имбиря, лука, горчицы, перца. Все это провоцирует повышенное потоотделение, особенно в жаркую погоду.