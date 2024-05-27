От гипертонии до рака: 8 болезней, на которые укажет запах изо рта

Общаться с человеком, у которого изо рта неприятно пахнет, — очень неприятная штука. Мы боремся за свежее дыхание с помощью жвачек, специальных спреев и мятных пастилок. Однако важно еще и понять первопричину проблемы.
Как отмечает стоматолог Лилия Кузьменкова, далеко не всегда галитоз появляется только из-за плохой гигиены полости рта. В некоторых случаях неприятный запах — последствие определенных проблем со здоровьем.
Стоматолог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, член Европейской ассоциации ЧЧЛХ, основательница центров инновационной стоматологии Regale
Особенности питания
Иногда не слишком приятный запах изо рта появляется из-за определенных продуктов.
Среди них стоматолог выделила:
чеснок;
алкоголь;
редис;
специи и пряности;
лук;
копченая еда.
Кроме того, галитоз нередко развивается у тех, кто сидит на богатой жирами кетодиете. Дело в том, что дефицит углеводов переводит наш организм в состояние активного сжигания жира. И в этот момент изо рта человека начинает пахнуть ацетоном.
Также неприятный запах появляется из-за пропуска приемов пищи. Полость рта у тех, кто постоянно не успевает пообедать, становится сухой, что и провоцирует несвежее дыхание.
У людей с брекетами или протезами во рту могут застревать крупные кусочки еды, и это тоже может быть причиной плохого запаха.
Совет врача
Если хотите всегда обладать более свежим дыханием, старайтесь в своем рационе делать упор на овощи и фрукты. Не забывайте регулярно и правильно чистить зубы, ухаживать за зубными протезами и пользоваться ополаскивателями для полости рта.
Кроме того, избавиться от неприятного запаха отлично помогает гвоздика. Эта пряность также пойдет на пользу деснам.
Диагнозы
Как отметила Кузьменкова в беседе с изданием
Кроме того, несвежее дыхание может указывать на гипертонию или синдром Шергена. Неприятный запах изо рта нередко появляется при болезнях ЖКТ.
А в некоторых случаях симптом указывает на рак языка. Подробнее о том, какие еще признаки могут свидетельствовать о начале этой болезни, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Противный запах изо рта часто сопровождает стоматологические болезни. Например, кариес, пародонтит. Также этот симптом может указывать на хронический тонзиллит.
Кстати
По словам токсиколога Михаила Кутушова, неприятный запах изо рта — один из признаков, что с вашим организмом явно что-то не так.
Насторожиться также стоит, если вы заметили, что запах вашего пота стал более резким. Кроме того, на проблемы со здоровьем могут указывать сухость во рту и вкус горечи. Подробнее о том, на что еще следует обратить внимание, можно прочитать ЗДЕСЬ.