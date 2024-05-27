От гипертонии до рака: 8 болезней, на которые укажет запах изо рта

Совет врача

Если хотите всегда обладать более свежим дыханием, старайтесь в своем рационе делать упор на овощи и фрукты. Не забывайте регулярно и правильно чистить зубы, ухаживать за зубными протезами и пользоваться ополаскивателями для полости рта.

Кроме того, избавиться от неприятного запаха отлично помогает гвоздика. Эта пряность также пойдет на пользу деснам.